Los intereses abusivos de los créditos y las tarjetas revolving , por Reclamatuseguro.es

miércoles, 31 de agosto de 2022, 17:09 h (CET)

Las personas con problemas financieros, frecuentemente, recurren a opciones con las que esperan mejorar sus situaciones económicas precarias, como la financiación.

Dentro de las opciones de financiación más utilizadas están los créditos, microcréditos y tarjetas revolving que, aunque permiten solventar al momento, muchas veces presentan intereses abusivos que perjudican gravemente a los usuarios. En estos casos, es necesario contar con la asesoría de profesionales del derecho como los de reclamatuseguro.es para conseguir una indemnización sobre estos intereses.

El problema de los intereses abusivos de los métodos de financiación Al solicitar créditos a una entidad financiera, se le debe notificar al cliente sobre cada una de las premisas y condiciones bajo las cuales se acumulan intereses y por las que debe realizar los pagos. Sin embargo, muchas entidades no cumplen con esto y presentan algunas cláusulas abusivas en letra pequeña de las cuales el cliente no tiene conocimiento, con lo cual terminan cobrándole más intereses de los que deberían.

Las tarjetas revolving son un claro ejemplo de los servicios más utilizados para engañar a las personas con cobros tan altos que pueden llevar al cliente a la insolvencia. Detrás de su atractivo método de aplazamiento, se desarrolla un complejo sistema de pagos fraccionados que, si no es conocido y controlado apropiadamente, lleva al sobreendeudamiento, mediante intereses que pueden alcanzar hasta el 25 %. Por tal razón, es importante recibir soporte legal para saber cómo actuar frente a estos casos y Reclamatuseguro.es representa una excelente opción para tal fin.

Reclamatuseguro.es ayuda a hacer frente a los intereses abusivos Reclamatuseguro.es es la plataforma de un bufete de abogados especializado en realizar todo tipo de reclamaciones legales, especialmente relacionadas con accidentes de tráfico, pero con amplia experiencia para tratar asuntos del sector sanitario, financiero, etc. El equipo de abogados de esta firma realiza una excelente defensa del consumidor, al conseguir que los intereses pagados sean declarados abusivos. De esta manera, pueden obligar a las entidades financieras a devolver el capital inicial y parte de los intereses abonados en algunos casos.

Su equipo de expertos tiene más de 20 años de trayectoria, solucionando situaciones legales para conseguir el mayor beneficio en indemnizaciones para sus clientes. Su filosofía y modalidad de trabajo se basa en el compromiso, mediante el cual no abandonan ningún caso hasta obtener indemnizaciones y cobrando sus servicios únicamente cuando el cliente las obtenga.

Para detectar intereses abusivos y conseguir las indemnizaciones correspondientes, la asesoría e intermediación de Reclamatuseguro.es representa una de las formas más eficientes y seguras de realizar el proceso.



