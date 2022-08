¿Qué se necesita para practicar el tenis de mesa?, por SPORT AND TREND Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 16:23 h (CET)

El tenis de mesa es un deporte que lleva en el país desde el año 1958 y se ha convertido en una práctica que involucra a principiantes y profesionales.

Al igual que otros deportes, el tenis de mesa o ping-pong requiere implementos particulares para facilitar a las personas su práctica y, en ese sentido, muchos se interesan por buscar en las tiendas de deporte todo tipo de complementos relacionados. Es por esta razón que SPORT AND TREND, una compañía especializada en la comercialización de artículos deportivos, ha dispuesto en su tienda virtual de un amplio catálogo de productos para ping-pong.

Un deporte para todos Uno de los artículos más solicitados por sus clientes es un combo de red y postes de fácil control y aplicación, con el cual los deportistas pueden adaptar mesas comunales a sus propias exigencias de juego. La tienda también ofrece un variado grupo de sets de pelotas, diseñados para todo tipo de niveles de experiencia, de tal manera que sus clientes puedan encontrar el implemento que más se acomode a sus necesidades deportivas.

Para complementar los sets, SPORT AND TREND también ofrece diferentes modelos de palas, las cuales están recubiertas con un caucho de 1,5 mm, adherido a un mango cóncavo con diferentes valores de potencia, control y spin. La tienda también ofrece un amplio catálogo de ropa deportiva exclusiva para la práctica de este deporte, en el cual es posible encontrar viseras, muñequeras, calzado deportivo, gorras, fundas para palas, etc.

Para aquellos que ya forman parte de equipos de tenis de mesa o que practican de forma individual, la tienda les ofrece mesas para uso interior o exterior elaboradas con aluminio y composite. El tablero de estas mesas se encuentra anclado a una estructura de tubos de 8 mm y cuenta con un sistema de plegado de dos tiradores en cada lado, de tal forma que pueda almacenarse en espacios reducidos.

Todo tipo de artículos deportivos en un solo lugar Los deportistas también pueden encontrar en esta tienda bolsas y mochilas para almacenar frascos de hidratación y calzado, productos de nutrición para el deporte, etc. Con todos estos artículos, SPORT AND TREND espera que se masifique la práctica deportiva como una rutina de salud que trae grandes beneficios para el desarrollo integral de las personas. Por este motivo, invita a todos los interesados en adquirir complementos para la práctica del tenis de mesa, a que consulten su tienda virtual y elijan la referencia que más se adapte a sus necesidades deportivas.



