miércoles, 31 de agosto de 2022, 14:46 h (CET) La cuesta de septiembre, o vuelta al cole, puede llegar a suponer un gasto de 1.800€ únicamente para preparar la vuelta a las clases y a la oficina, de los cuales unos 200€ se destinan exclusivamente a material de papelería. Descuentos en impresoras, en material escolar y de oficina son algunas de las medidas que ha preparado el ecommerce para rebajar los costes de septiembre Con la llegada de septiembre, muchos hogares ven más ajustada su economía. Llega el final del verano, con el consecuente gasto en vacaciones, y se le suma la vuelta al cole: la compra de libros, material escolar, ropa, etc.

¿Qué supone la "Vuelta al cole''?

123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de tinta, toner, impresoras y material de oficina, ha preparado una campaña con precios especiales y descuentos para intentar paliar la cuesta de septiembre.

Según algunos estudios sobre el pasado curso escolar 2021/2022, los padres de alumnos gastan unos 1.800€ de media por hijo en edad escolar. Estos datos pueden variar dependiendo del tipo de centro escolar, del nivel de estudios, de la comunidad autónoma en la que se reside, o de si se necesitan otros servicios como comedor, extraescolares o uniforme.

De este importe, se estima que unos 200€ van destinados únicamente a material escolar (estuches, agendas, cuadernos, bolígrafos, etc.), sin contar con el coste de los libros de texto de las distintas asignaturas.

Además, no se puede obviar que esta época llega justo después de los meses de verano, donde se gasta más en ocio y en viajes y, además, es cuando resulta necesario prepararse para la llegada del frío, haciendo frente a la compra de ropa para la nueva estación.

Importante campaña de descuentos

Hasta el 23 de septiembre, a través del portal 123tinta.es, los padres podrán adquirir todo el material necesario para la vuelta a las clases y también a las oficinas y recibirlo tan solo en 24 horas.

Los productos incluidos en la campaña serán cartuchos de tinta y toner; carpetas y archivadores; material de oficina; agendas, cuadernos y libretas; post-its; estuches y mochilas; calculadoras y todo para el estuche (bolígrafos, subrayadores, etc.).

Además, también se lanzará una promoción del 10% en todas las impresoras, tanto de tinta como impresoras láser, para reducir gastos en una herramienta tan importante hoy en día en cualquier hogar. Tanto para imprimir desde casa los deberes para el colegio, como para teletrabajar o imprimir documentos del día a día.

Sobre 123Tinta

123tinta nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece cartuchos de tinta y toner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y posventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

