Los fisioterapeutas del Córdoba Club de Fútbol parte del equipo de Clínica Roca Comunicae

miércoles, 31 de agosto de 2022, 14:50 h (CET) Los fisioterapeutas son imprescindibles para que los jugadores no se lesionen y puedan ofrecer su mejor nivel en la élite futbolística El papel del fisioterapeuta en cualquier equipo de competición profesional es fundamental, ya que se encargan de velar por la salud de los deportistas, evitando lesiones y tratándolas lo más rápido posible cuando aparecen.

En los equipos de fútbol, hay muchas figuras importantes que trabajan para que los jugadores estén a pleno rendimiento. El entrenador, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, readaptadores deportivos, analistas … velan para que los jugadores se encuentren en las mejores condiciones posibles para competir.

Una de las funciones más importantes del fisioterapeuta en el equipo de fútbol es el seguimiento de todos los jugadores, pero especialmente de aquellos que acuden con alguna molestia. El fisioterapeuta deportivo trabaja para prevenir y tratar lesiones físicas producidas en el ámbito de la práctica deportiva.

El equipo Córdoba Club de fútbol, cuenta con un equipo de fisioterapeutas profesionales, los cuales, forman parte de la plantilla de Clínica Roca, clínica de fisioterapia, medicina y osteopatía en Córdoba.

"Para nosotros es un honor que el equipo de Clínica Roca forme parte de los fisioterapeutas del Córdoba" comenta José Roca, CEO de Clínica Fisioterapia Roca. "Su implicación con la fisioterapia deportiva hace que en la clínica ofrezcamos servicios más completos".

El trabajo de un fisioterapeuta en un equipo de fútbol es fundamental. Para una plantilla de futbolistas profesioanles es tan importante la ausencia de lesiones como el tratamiento de las mismas cuando aparecen.

El fisioterapeuta aporta la información del estado físico de los jugadores, ofreciendo un informe al cuerpo técnico de qué jugadores pueden entrenar y cuáles no, quiénes pueden jugar un partido, en qué condiciones y los riesgos que puede conllevar.

La fisioterapia deportiva está evolucionando, pasando de un trabajo más pasivo a uno más funcional, pudiendo trabajar no solo en camilla, sino en el gimnasio o en el campo con los miembros de la plantilla.

