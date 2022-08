Los mejores outfits para la vuelta al trabajo Comunicae

miércoles, 31 de agosto de 2022, 14:52 h (CET) Jhayber Works se hace eco de la información aportada por Lecturas sobre los mejores looks para volver al trabajo tras las vacaciones Jhayber Works, una empresa con calzado de seguridad casual y con ropa de seguridad económica, se hace eco de la información aportada por la revista Lecturas sobre los ocho looks para ir a trabajar tras las vacaciones de verano y tener una vuelta al trabajo con estilismos más arreglados que durante el verano.

Con la llegada del mes de septiembre, son muchos los trabajadores que vuelven a la rutina tras un mes de agosto plagado de éxodos vacacionales. Para ir a trabajar es necesario un outfit arreglado a la par que cómodo que se aleja de los conjuntos relajados durante el verano. Ante la falta de inspiración diaria, el estilo de calle puede ser la clave para encontrar conjuntos para cada día de la semana.

El primer conjunto de diario, perfecto para los meses post estivales, es una falda larga satinada, siguiendo las tendencias de tejidos actuales, combinada con un top o camiseta básica. Para darle un toque aún más formal, se puede añadir una blusa básica o camisa. El segundo look aúna el toque veraniego, perfecto para los días de septiembre, con la parte más arreglada. Combinar unos pantalones cortos de lino con una blazer hará un look fresco y profesional. Otra prenda importante como fondo de armario son los jerseys de punto oversize combinados con faldas o pantalones cortos.

Los conjuntos de dos piezas, ya sean monocolor o estampados, también son una buena elección para volver a la oficina. Las camisas oversize siguen la misma tendencia que los jerseys para los días de más frío, para los días con temperaturas más suaves. Los monos y los vaqueros vuelven a ser los puntos básicos de cualquier look de vuelta al trabajo.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.