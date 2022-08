SafeBrok refuerza su presencia en Portugal Comunicae

miércoles, 31 de agosto de 2022, 14:56 h (CET) La correduría de seguros española continúa con su plan de expansión en el mercado Iberia para ampliar su base de clientes y ofrecerles una atención cada vez más personalizada. Tras iniciar oficialmente su actividad en Portugal en mayo de este año, con varios espacios físicos en Lisboa, la empresa española de intermediación financiera profundiza en su estrategia de proximidad con dos nuevas ubicaciones para atender a la Zona Centro.

Con una filosofía de actuación centrada en las necesidades individuales de cada cliente, se trata de una fuerte apuesta por tener una presencia física estable que permita dar un apoyo real a quienes puedan beneficiarse de ella.

Borja Prados cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión comercial de importantes entidades financieras y es el director general de SafeBrok. "La inmersión en la realidad portuguesa ya ha mostrado resultados muy interesantes, y la agilidad del servicio se ha visto reforzada gracias a la presencia de profesionales sobre el terreno."

Respecto a la cuestión de optar por ubicaciones físicas, ha respondido: "La digitalización ha llegado para quedarse, y pensar que podemos volver a hacer las cosas de la misma manera que hace unos años no es realista. Aun así, no hay un sustituto real para el contacto personal. También hacemos uso de la tecnología y las herramientas para trabajar a distancia, pero siempre hay momentos y asuntos que requieren una atención especial. Tenemos en cuenta que cada cliente, por encima de todo, es una persona, y como tal, necesita un trato más personal".

La empresa lo asume como la base de su actuación: responder a las necesidades reales de cada cliente a través de una asistencia personalizada y gratuita, poniendo a su disposición diversas soluciones financieras. Para ello, tiene acuerdos comerciales con varias entidades financieras de primer nivel.

"Empezamos en Lisboa, pero tenemos claras ambiciones a nivel nacional. Estos centros nos permiten estar más cerca de la gente en la región, y esto nos permite ampliar nuestra red para cubrir todo el país con una presencia efectiva en la vida de las personas", comenta José Gonçalves, Director de Operaciones en Portugal. Teresa Paiva, Directora de Zona responsable de los nuevos Centros de Gestión de SafeBrok en Portugal, añade: "Es sin duda una forma diferente de trabajar. Estuve mucho tiempo en la banca tradicional y estoy orgullosa del trabajo realizado. Sin embargo, la libertad de poder profundizar realmente en una relación con los clientes, trabajar para conocer verdaderamente sus objetivos y darles todas las herramientas para alcanzarlos es muy gratificante. Más que nada, sentimos no sólo que podemos hacerlo, sino que nos animamos internamente a hacerlo. Y eso se nota en la reacción de cada cliente".

SafeBrok es una empresa de intermediación financiera española, dirigida por Borja Prados. Con la convicción de que las personas tienen un perfil cada vez más informado y exigente, a cada cliente se le asigna un gestor personal que le proporciona un servicio totalmente personalizado y gratuito. Esta expansión en territorio portugués se enmarca en la estrategia de la empresa, que pretende crecer en volumen de negocio, clientes y empleados, y convertirse en una referencia en el sector financiero.

