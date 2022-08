Auge de la jornada completa: la proporción de trabajadores contratados a media jornada está en su dato más bajo de los últimos diez años: un 13,7% de todos los ocupados Comunicae

miércoles, 31 de agosto de 2022, 14:37 h (CET) Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo (I): conciliación personal y profesional, y oportunidades de empleo y desarrollo Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, presenta una nueva entrega del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo que, semestralmente desde hace diez años, profundiza en el grado de satisfacción de los trabajadores españoles, así como en las oportunidades laborales del mercado de trabajo.

Para la realización del informe se toman en consideración cinco áreas fundamentales en el entorno laboral de las personas como son la remuneración, la seguridad laboral, las oportunidades de empleo y desarrollo profesional, la conciliación entre la vida personal y la profesional y la conflictividad laboral. En total, se analizan 16 subvariables diferentes[1]. En esta primera entrega semestral del Monitor se centra en los apartados de conciliación y oportunidades laborales[2].

Monitor Adecco: Análisis global[3]

La puntuación global del Monitor Adecco acumula cinco trimestres consecutivos con caídas interanuales, algo que no ocurría desde 2010. En el segundo trimestre de 2022, alcanzó los 5,9 puntos, que suponen un retroceso interanual de un 2%.

Sin embargo, si en los dos trimestres previos todas las autonomías habían visto decaer sus respectivas puntuaciones, en el segundo trimestre de 2022 hay cinco regiones en donde nuestro indicador ha mejorado. Canarias, Baleares y Aragón presentan los mayores incrementos, mientras que Cantabria, La Rioja y Navarra exhiben la situación opuesta.

Por noveno trimestre consecutivo, la Comunidad de Madrid ocupa la primera plaza. Al igual que un año atrás, Cataluña ocupa el segundo puesto. Aragón queda en la tercera posición (frente al quinto lugar que ocupaba en el segundo trimestre de 2021).

En las posiciones más bajas hay pocos cambios. El haber logrado el mayor incremento no ha bastado para que Canarias abandonara el último puesto, escoltada una vez más por Castilla-La Mancha. Tercera por la cola se coloca Cantabria, que pierde nueve escalones en comparación con el segundo trimestre de 2021.

Conciliación: menos jornada parcial y más ocupados que estudian y trabajan

La penetración de la jornada parcial, en retroceso

En los últimos doce meses se han perdido 17.100 empleos a tiempo parcial, pero al mismo tiempo se han creado 813.400 puestos de tiempo completo. Así, la media móvil de cuatro trimestres de la proporción de ocupados a tiempo parcial en el total de ocupados ha bajado cinco décimas, hasta el 13,7%. Es el dato más bajo en 10 años.

El número de ocupados a tiempo parcial ha disminuido en diez autonomías, al mismo tiempo que en 16 regiones ha aumentado el empleo a tiempo completo.

Los mayores descensos en el colectivo de empleados a tiempo parcial se han dado en Asturias (-11,9% interanual), Cantabria (-11,4%) y Navarra (-6,6%). Aun en este contexto, hay casos de significativos incrementos en la ocupación a tiempo parcial como los de La Rioja (+24,9%) y el País Vasco (+7,9%).

Precisamente este incremento le ha permitido al País Vasco situarse como la autonomía con mayor proporción de ocupados a tiempo parcial (15,9%; +0,4 p.p.). Junto con la Comunidad Valenciana (15,2%, con un descenso interanual de 9 décimas) y Navarra (15,1%; sin cambios respecto a hace un año), son las únicas tres regiones con más de un 15% de sus ocupados trabajando a tiempo parcial.

En la situación opuesta, hay tres autonomías con menos de un 12% de ocupados a tiempo parcial: Baleares (10,9%; -2 p.p.), Cantabria (11,7%; -2 p.p.) y Canarias (11,9%; -0,5 p.p.).

Aumenta el número de ocupados que estudian y trabajan a la vez

La proporción de ocupados que cursan estudios (sean estos reglados o no reglados) ha aumentado en cada uno de los últimos ocho trimestres. De esta forma, ha crecido hasta el 16,6%, lo que es 2,2 puntos porcentuales más que un año atrás. Lo que es más importante aún es que es la mayor proporción que registran las estadísticas. En toda España, son 3,67 millones las personas que compatibilizan su trabajo con algún estudio.

Todas las autonomías han visto crecer sus respectivas proporciones de ocupados que estudian. Y todas ellas, con la sola excepción de Cataluña, han alcanzado en el segundo trimestre de este año los máximos registros en esta variable.

Navarra se consolida al tope de las posiciones, pues siendo ya la autonomía con mayor porcentaje de ocupados que estudian, es la que ha mostrado el mayor aumento. Ahora estudia en esta autonomía el 21% de sus ocupados (+3,3 p.p. interanual). Le siguen, en ambos casos con un 19,1%, la Comunidad de Madrid y el País Vasco (incrementos de 2,8 y 3,0 p.p., respectivamente).

En el extremo contrario se encuentran solo tres comunidades con menos de un 15% de ocupados que estudian. Son Castilla-La Mancha (13,1%; +1,6 p.p.), Extremadura (13,9%; +2,0 p.p.) y Castilla y León (14,9%; +2,4%).

La lacra del paro sigue lastrando las oportunidades de empleo.

La tasa de paro española en comparación con Europa

La tasa de paro en nuestro país ha bajado 2,4 puntos porcentuales hasta el 13,5%, que es su valor más bajo desde marzo de 2009[4].

Todas las autonomías acompañan la tendencia general y han reducido sus respectivas tasas de desempleo, simultaneidad que no ocurría desde hacía tres años. Es importante saber que, para once comunidades, sus actuales niveles de desempleo son los más bajos desde 2009. Es el caso de regiones con tasas de paro relativamente bajas, como el País Vasco y Aragón, pero también el de otras que están cerca de la media nacional (Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana) e incluso algunas que tienen tasas de paro elevadas (Andalucía y Extremadura).

No obstante, una comparación con otros países de la Unión Europea demuestra que aún es mucho lo que queda por mejorar: la proporción de parados de España es la segunda más alta, solo superada por Grecia, que tiene una tasa de paro de un 14%. Entre los 17 países más grandes de la Unión Europea, la tercera mayor tasa de paro corresponde a Italia y es de un 9,1%, es decir, 4,4 puntos porcentuales inferior a la de nuestro país.p>

El 13,5% de España duplica la media de la UE-27, que se sitúa en un 6,7% y a la que supera por 6,8 p.p. República Checa (2,6%), Polonia (3,2%) y Alemania (3,3%) destacan por tener los resultados más favorables, que son unos 10 p.p. inferiores al dato español

Otra forma de ver la alta proporción de parados de España es comparar la cifra absoluta de personas en tal situación. Los 2,92 millones de personas sin empleo de España, son el 23% del total de parados de la UE. Países con mucha más población que España (47,4 millones de habitantes) tienen menos parados. Son los casos de Alemania, con 1,32 millones de parados (y 83,2 millones de habitantes), Francia, con 2,28 millones de personas sin empleo (y 67,3 millones de habitantes) e Italia, con 2,17 millones de personas que buscan empleo (y 59,3 millones de habitantes).

Los 2,92 millones de personas sin empleo de España, son el 23% del total de parados de la UE. Nuestro país suma, por sí solo, tantos parados como Suecia, Holanda, Portugal, Bélgica, Austria, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Dinamarca, República Checa, Croacia, Irlanda, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta juntos.

El parque empresarial empieza a recuperarse

Tras las caídas durante 2020 y la primera mitad de 2021, el parque empresarial español comenzó a recuperarse. En el segundo trimestre de 2022 el número de empresas en relación con la población ha aumentado un 2,4% interanual. Así, esta variable ha llegado hasta 29 firmas cada mil habitantes, lo que implica no haber recuperado aún los niveles que había previos a la pandemia. Las actuales 29 empresas por millar de habitantes son un número inferior a los que había en 2018 y 2019, y también, menor que cualquiera de los datos registrados en los años que van del 2000 al 2011.

El aspecto positivo es que ya van dos trimestres en que se expande el parque empresarial de todas las comunidades autónomas al mismo tiempo, cosa que no sucedía desde hacía cuatro años. Lo malo es que en 13 autonomías el crecimiento del número de empresas se ha ralentizado.

Baleares (+5,9%), Cantabria (+3%) y Extremadura (+2,8%) son las regiones que presentan los mayores incrementos interanuales. En cambio, el País Vasco (+0,9%) y La Rioja (+0,6%) se caracterizan por ser las únicas en donde el parque empresarial crece a un ritmo anual inferior al 1%.

Los archipiélagos se ubican en polos opuestos: mientras Baleares, con 33,6 empresas cada mil habitantes, es la autonomía con mayor proporción de firmas, lo contrario ocurre en Canarias que, con 26,5 compañías por millar de habitantes, exhibe el parque empresarial proporcionalmente más reducido (+2,6%).

Tras Baleares se sitúan La Rioja (33,1 empresas cada mil personas), Aragón y Extremadura (31 firmas en ambos casos; +2,2% y +2,8%, respectivamente). Junto con Galicia (30,3 firmas; +2,1%) y Cataluña (30,1 empresas; +2,2%) son las únicas regiones que superan las 30 compañías cada mil personas.

Después de Canarias, con el menor parque empresarial, se sitúan el País Vasco (26,6 empresas por millar de habitantes) y Navarra (27 firmas; +1,6%).

[1] Ver Qué es el Monitor Adecco al final del documento.

[2] En esta entrega se hace balance de los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de 2022, en base a la Encuesta de Población Activa (EPA), que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

[3] Análisis interanual: comparativa del segundo trimestre de 2022 con respecto al segundo trimestre de 2021.

[4] Recuérdese que el Monitor Adecco se refiere al promedio móvil de 4 trimestres.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Auge de la jornada completa: la proporción de trabajadores contratados a media jornada está en su dato más bajo de los últimos diez años: un 13,7% de todos los ocupados Cómo ser un nómada digital con Crowd1 El patinete Sparco Max S2 Pro llega a España de la mano de Goblue El escritor Íñigo Usabiaga reflexiona sobre la identidad personal en el 'El pensador' OK Mobility se convierte en patrocinador del Estoril Praia, equipo de la Primera División de Portugal