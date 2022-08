El podcast de Toñi Moreno y Cuidkers consigue colocarse en la lista de éxitos en la primera semana Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 12:06 h (CET)

Son muchas las personas que gestionan el día a día de sus familias. Un trabajo que puede resultar muy satisfactorio y al mismo tiempo agotador. Esto lo define muy bien el lema de Cuidkers, que además da nombre a su podcast,lanzado en el mes de agosto: Porque la vida no viene con instrucciones. Hacerse cargo de todo lo que implica una familia puede generar infinidad de dudas y temores.

Hoy en día, a estos gestores familiares se les conoce como cuidkers. Es en esta misma comunidad online (Cuidkers) donde pueden compartir sus experiencias y aprender de otros, mediante conversaciones de lo más interesantes y diversas que surgen. Por si fuera poco, desde Cuidkers, han creado su propio podcast dedicado también a aportar luz a los cuidkers en esa parte más compleja del día a día de la gestión familiar.

Cuidkers, una comunidad que crece Toñi Moreno, que se define como madre primero y periodista después, además de embajadora de Cuidkers, la primera plataforma dedicada a aportar soluciones compartidas para facilitar la gestión familiar, también presenta el podcast de Cuidkers, Porque la vida no viene con instrucciones, donde se acompaña de profesionales expertos en distintas áreas para la gestión de la familia, como las finanzas o la salud mental, entre otras. A día de hoy, el programa ha conseguido estar en la lista de los podcast más escuchados de España de Spotify desde la primera semana de lanzamiento. Todo un éxito que, desde Cuidkers, aseguran que se debe en parte al contenido de valor que están ofreciendo a su comunidad. Y es que, al final, desde Cuidkers siempre se pretende facilitar el día a día de esos gestores familiares.

Un podcast dedicado totalmente a los cuidkers: Porque la vida no viene con instrucciones El podcast Porque la vida no viene con instrucciones ha finalizado su primera temporada, que consta de 5 capítulos. En el primero, Toñi Moreno reflexiona acerca de su experiencia como madre soltera a cargo de su pequeña hija Lola. En él, se abordan temas profundos como la realidad de la maternidad monoparental, las dudas que surgen como madre soltera y cómo Cuidkers nace para resguardar la maternidad y paternidad.

El episodio dos, por su parte, cuenta con la participación de la experimentada personal trainer MamiFit y la nutricionista profesional Lara Marín. En este episodio, las tres comentan, con bastante complicidad, la necesidad que tienen las personas que cuidan de ser cuidadas, para ofrecer sus cuidados de la mejor manera. Aquí, se abordan temas como el descuido que muchas madres tienen consigo mismas después del parto, la importancia del cuidado personal para poder cuidar bien de otros, el papel de la alimentación y mucho más.

El tercer episodio abarca un tema fundamental: la gestión inteligente del tiempo y de las finanzas. Para ello, Toñi se acompaña de Cristina Benito, economista y escritora de los dos libros Money Mindfulness y Time Mindfulness para tratar el tema. Por último, en el cuarto y quinto episodio, respectivamente, se habla de cómo afrontar la maternidad con humor, al lado de la influencer y cómica Nuria Casas y sobre cómo cuidar la salud mental en la etapa de la adolescencia, junto a la coach familiar Carmina Benamunt.

Qué traerá la segunda temporada, no se sabe. Lo que sí está claro es que seguirá siendo de mucha ayuda para aquellas personas que necesiten ver un poco de luz en la tarea de gestionar la familia, algo con lo que nadie nace enseñado.



