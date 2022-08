Úrsula Campos organiza retiros para opositores Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 10:54 h (CET)

Acceder a un puesto laboral estable en una plaza de empleo público es una alternativa anhelada por muchas personas. Sin embargo, presentarse a una oposición no solo implica una formación intensiva para los conocimientos y temas específicos del ámbito profesional por el que se opta, sino también una preparación psicológica para afrontar la prueba.

La experta Úrsula Campos ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar retiros exclusivos para opositores. Estos encuentros sirven para acompañar y preparar a los candidatos durante su camino, mediante talleres de técnicas de estudio y dinámicas activas que les permitan alcanzar el éxito.

¿Qué factores tener en cuenta al prepararse para una oposición? Aunque hay una amplia variedad de sectores y plazas a las que optar, existen factores clave comunes al prepararse para una oposición. En primer lugar, resulta fundamental estar organizado mental y materialmente, así como planificar las jornadas de estudio para lograr una mayor concentración y productividad. También es necesaria la automotivación, ya que el proceso de preparación puede resultar pesado y puede generar la pérdida del entusiasmo en pocos días. Así, realizando una planificación de objetivos alcanzables a corto plazo, las personas podrán aumentar progresivamente la dificultad y la exigencia de estos.

Por otra parte, es importante que los opositores puedan controlar los niveles de estrés y ansiedad, intentando reducir los pensamientos negativos. Para este fin, pueden resultar útiles las técnicas de relajación o incluso practicar deportes o realizar actividades culturales que ayuden a despejar la mente.

Retiros para opositores, de la mano de Úrsula Campos Presentarse a una oposición puede generar muchos sentimientos negativos en los opositores. Por eso, se debe aprender a gestionarlos para no frustrarse y alcanzar el objetivo. La autora del libro “Hay una plaza para ti” Úrsula Campos, propone acompañar a los que se están preparando para una oposición a través de un fin de semana de retiro. Este ha sido descrito por una de sus alumnas como “una experiencia inolvidable que no puede describirse con palabras”, ya que se busca trabajar la incertidumbre de los opositores en profundidad a través de dinámicas experienciales que les permita aumentar la confianza y disfrutar del proceso. El encuentro presencial supone un impulso en la motivación de la preparación.

Al mismo tiempo, en este retiro para opositores hay tiempo para las sorpresas y la diversión, ya sea con el apoyo grupal o con visitas de prestigiosos profesionales del sector que comparten sus consejos con los alumnos.

De esta manera, el equipo de Úrsula Campos se encarga de hacer que el retiro sea único y transformador, con un ambiente cálido y un trato cercano que permita a los opositores poner a prueba sus capacidades, salir de su zona de confort y alcanzar sus metas.



