El 36% de los asturianos no sabe si puede instalar alguna energía renovable en su hogar y el 46% desconoce si éstas son o no más caras que las tradicionales, según Sotysolar

miércoles, 31 de agosto de 2022, 11:12 h (CET) El Principado tiene mayor potencial para el autoconsumo que países líderes en energía solar, como Alemania o Reino Unido. Asturias duplica el número de instalaciones de placas solares en sólo un año, y casi el 92% de los asturianos consume energía eléctrica tradicional en su hogar, y el 77% cree que actualmente paga mucho por ella. Además de las subvenciones, Asturias ofrece una bonificación al IBI e ICIO de hasta el 95% en algunos municipios Asturias tiene 218 días de sol al año para producir energía en las mejores condiciones. Además, goza de un marco legal que incentiva el autoconsumo y reduce los precios de las instalaciones fotovoltaicas. Las viviendas con instalaciones de energía solar en Asturias disfrutan de hasta un 70% de ahorro en su factura.

Pero ¿es rentable instalar paneles solares en Asturias?

Con un clima oceánico caracterizado por lluvias abundantes durante todo el año, temperaturas suaves, nubosidad y masas de humedad, puede parecer que la energía solar no es rentable en Asturias. Sin embargo, no es así. "Con temperaturas que fluctúan entre los 7º y 21º y unas 1.900 horas de sol o, lo que es lo mismo, 218 días en los que la instalación estará produciendo en las mejores condiciones, genera 1.200 kWh/m². Esto supone una producción anual de más de 3.000 kWh. Porque, al contrario de lo que pueda parecer, no es necesario que haga un sol radiante para instalar paneles solares. Asturias tiene buena luz, y aunque no se puede comparar con otras ciudades del sur de España, sí podemos hacerlo con países europeos como Alemania o Reino Unido donde, a pesar de tener menos horas de luz y menor producción solar que el Principado, el clima no está siendo una barrera", señala Margulies. Tanto es así, que los expertos de SotySolar apuntan que en Asturias se han duplicado en tan solo un año el número de instalaciones.

Respecto a la lluvia, la realidad es que el agua de la lluvia ayuda a limpiar la suciedad acumulada en los paneles, facilitando que se mantengan en óptimas condiciones. Y si vienen acompañadas de tormentas, estas reducen la temperatura de los paneles y maximizan su rentabilidad. De hecho, las condiciones meteorológicas óptimas para la máxima eficiencia de los paneles son temperaturas inferiores a 25º, generando los picos de potencia más elevados, incluso, en días parcialmente nublados.

Desconocimiento y prejuicios: el principal freno para la energía solar en Asturias

Según el estudio de Energías Renovables 2022 de SotySolar, casi el 92% de los asturianos consume energía eléctrica tradicional en su hogar, y el 77% cree que actualmente paga mucho por ella. Y la realidad es que existen alternativas, pero el 36% de los asturianos no sabe si puede instalar alguna en su hogar y el 46% si éstas son o no más caras que las tradicionales.

Pese a ello, 8 de cada 10 manifestaban que sí les gustaría usar energías verdes en su vivienda. Como frenos para cambiarse indicaban principalmente la inversión inicial (30%), el desconocimiento (27%) y la duda de si se puede o no instalar en la vivienda (25%). Asimismo, los asturianos encuestados reclaman más facilidades de pago (67%) e información pública (43%) para dar el paso.

Ante el supuesto de si se plantearían poner placas solares si no tuvieran que invertir nada inicialmente y solo pagaran una suscripción mensual tipo ‘netflix’ fija por la energía solar, el 90% de los asturianos dicen que sí. Para dar respuesta a este tipo de necesidad, SotySolar, la compañía asturiana especializada en energía fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico acaba de relanzar su suscripción acorde a las nuevas necesidades y con el objetivo de que la energía verde sea apta para cualquier hogar, sin ningún tipo de freno.

Subvenciones y bonificación del ICIO e IBI para instalar energía solar en Asturias

Desde el pasado año está abierta la convocatoria de las subvenciones europeas Next Generation EU para instalaciones de autoconsumo. Un presupuesto de más de 14 millones para la realización de instalaciones de autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de energías renovables en el Principado. Estas ayudas estarán disponibles hasta finales de 2023, si no se agotan antes.

Además, muchos municipios asturianos ofrecen bonificaciones del IBI para impulsar el cambio hacia un modelo energético más verde. El descuento al IBI está marcado por cada ayuntamiento por lo que varía entre los diferentes municipios. Dependiendo de cada ayuntamiento, se puede obtener una bonificación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de hasta el 95% en municipios de más de 10.000 habitantes, como en Gijón o Mieres.

Oviedo. El ayuntamiento de Oviedo ofrece una bonificación del IBI del 50% a 5 años en viviendas de uso residencial. Para disfrutar de la bonificación se requerirá que el suministro de energía eléctrica represente un mínimo del 40% del total del consumo energético del inmueble y una potencia pico mínima instalada de 3,5 kWp en viviendas unifamiliar. La instalación en bloques plurifamiliares ha de igualar o superar los 300 Wp de potencia pico eléctrica por cada una de las viviendas o locales comerciales del mismo. Gijón. El descuento en el IBI de Gijón es del 50% para inmuebles de uso residencial, y se aplica durante los 5 años siguientes a la instalación. Para tener derecho a esta bonificación será necesario que la instalación cuente con una potencia disponible instalada de al menos 2,5 kW por cada 200 m2 de superficie construida. Avilés. Ofrece un descuento al IBI del 50% a 3 años para viviendas de uso residencial. La potencia mínima contratada debe ser de 5 kW por cada 100m2 de superficie construida.

Ejemplo real de instalación de paneles solares en Asturias

En una casa tipo con una factura media de 150€ al mes, instalando 10 paneles y un inversor alcanzaríamos una producción de 4.602 kWh, cubriendo casi por completo el consumo eléctrico mensual. El precio de la instalación sería de 6.867€ y la amortización inferior a los 6 años. En caso de acceder a un descuento del 40% por las subvenciones disponibles, el precio de la instalación disminuiría hasta los 4.120€. La bajada del precio supone que el tiempo de amortización se reduce hasta los 3,21 años. Con este tipo de instalación sin baterías se puede ahorrar 1.259€ al año: 34.655€ en 25 años. Trasladado en su factura, esto supondría un ahorro del 70%.

SotySolar es una compañía española que ofrece una propuesta digital que simplifica el proceso de venta congregando la mayor oferta y demanda del sector fotovoltaico ofreciendo bajo su plataforma integradora todos los servicios necesarios para el proceso de instalación de placas solares.

