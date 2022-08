OK Mobility se convierte en patrocinador del Estoril Praia, equipo de la Primera División de Portugal Comunicae

miércoles, 31 de agosto de 2022, 11:20 h (CET) La empresa de movilidad global continúa internacionalizando sus patrocinios deportivos, entrando en la División de Honor portuguesa OK Mobility se convierte en nuevo patrocinador oficial del Estoril Praia, Futebol - SAD, uno de los equipos del nivel principal de la Liga Portuguesa, con sede en Estoril (Lisboa). De esta manera, la empresa de movilidad global acompañará al club luso, cubriendo los desplazamientos de jugadores y staff.

OK Mobility suma este patrocinio a la lista de clubes de fútbol a los que viene apoyando, como son el RCD Mallorca, el Deportivo Alavés y el Real Betis Balompié, en el caso de España; y ahora también el Estoril Praia, en Portugal.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por este nuevo acuerdo alcanzado. "Seguimos internacionalizando nuestros patrocinios deportivos, como hicimos recientemente con el BOSS Open de tenis en Stuttgart (Alemania), y lo hacemos con un patrocinio muy especial, ya que Portugal fue el primer país que nos vio dar el salto internacional en 2019. Ahora, tres años después, entramos en la División de Honor de nuestro país vecino, desplazándonos con los jugadores del Estoril Praia, quienes ya lucen el logo de OK en su manga".

Por su parte, el CEO del Estoril Praia, Futebol - SAD, Guilherme Müller, celebra la entrada de OK Mobility como nuevo patrocinador del equipo luso, ya que "es una gran satisfacción que Estoril Praia SAD sea el primer socio internacional de OK Mobility. Conociendo los valores de la marca y su trabajo en los últimos años, lo consideramos el socio de movilidad ideal para el proyecto. Creemos en el enorme potencial de crecimiento de ambas marcas y estamos muy contentos de haber establecido esta asociación a largo plazo que, sin duda, será muy beneficiosa para ambas partes".

Con este nuevo patrocinio, OK Mobility vuelve a poner en valor la unión entre deporte y movilidad, así como los valores deportivos que comparten, como son el esfuerzo, el sacrificio o el trabajo en equipo. Valores que la empresa de movilidad global refleja a través de su OK Attitude y que transmite a todos los equipos deportivos a los que acompaña.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.