Schaeffler refuerza el negocio industrial con la compra del Grupo Ewellix

Productos de tecnología lineal, innovadores y líderes en el mercado. Gran crecimiento de la división Industrial. La integración de un equipo altamente experimentado promete un encaje corporativo excelente. Enorme potencial para sinergias, especialmente en el área comercial. La fortaleza del balance y la posición de liquidez del Grupo Schaeffler permiten continuar la estrategia de fusiones y adquisiciones, incluso en momentos volátiles El proveedor de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler, firmó ayer un acuerdo con una empresa asociada de Triton Fund V para la adquisición del Grupo Ewellix. La compra del fabricante global y proveedor de componentes y sistemas de tecnología lineal, que todavía está supeditada al escrutinio normativo y a la aprobación de las autoridades competentes, refuerza la posición de mercado de Schaeffler, particularmente en el negocio lineal. Ewellix es un líder del mercado en múltiples áreas tecnológicas, como los actuadores electromecánicos industriales y las columnas elevadoras, así como husillos de rodillos. Estos productos se usan en sectores como la robótica, la tecnología médica y la maquinaria móvil. La gama de productos del Grupo Ewellix se complementa a la perfección con el portfolio actual de productos de la división Industrial de Schaeffler. Los equipos comerciales y de I+D de Ewellix y sus seis plantas de producción y configuración, que juntas cuentan con 1.200 empleados, constituyen una fuerte unidad de negocio y trabajarán estrechamente con el equipo de Schaeffler Industrial para poner en práctica sinergias.

"Con la adquisición de Ewellix seguimos reforzando nuestro negocio industrial y continuamos aplicando nuestra estrategia, pese a estos tiempos volátiles", ha dicho Klaus Rosenfeld, Chief Executive Officer de Schaeffler. "Esta adquisición supone un paso más en la diversificación de nuestro negocio como proveedor global de los sectores de la automoción y la industria y nos situará en una posición más fuerte todavía para invertir en atractivos mercados de crecimiento. El acuerdo es otro hito fundamental que hará que el Grupo Schaeffler esté mejor preparado aún para el futuro."

La tecnología lineal promete ser un impulsor mayor del crecimiento en el negocio global de la tecnología industrial en los próximos años. El enfoque compartido en esta área recae en los sectores de alto crecimiento del mercado, como la automatización industrial, la robótica, la tecnología médica, la industria de alimentos y bebidas y la maquinaria móvil.

Schaeffler el nuevo propietario idóneo de Ewellix

Ewellix es una empresa global cuya sede central está ubicada en Gotemburgo, Suecia. Anteriormente era el brazo de tecnología lineal de SKF; fue adquirido por la empresa inversora Triton en 2018 y desde entonces se reposicionó como empresa independiente bajo la marca de Ewellix.

El Grupo Ewellix es un fabricante líder y proveedor de actuadores lineales con más de 50 años en el negocio. La empresa combina diseños y desarrollos vanguardistas con la experiencia experta en la fabricación, la ingeniaría de aplicaciones centrada en el cliente y la digitalización. Entre sus productos principales se hallan actuadores, columnas elevadoras, extensores de alcance para robots, husillos a bola y a rodillo y guías lineales (sistemas de guiado lineal y rodamientos lineales a bolas). Estos productos se usan en una amplia gama de aplicaciones y tipos de equipamientos, como la tecnología médica, maquinaria móvil, automatización del montaje, robótica y varias áreas industriales más. Ewellix cuenta con seis plantas de producción y configuración ubicadas en los EE. UU., Europa y Asia; opera 16 oficinas comerciales y trabaja con una red de unos 550 distribuidores. En 2021, la empresa informó de un volumen de negocios aproximado de 216 millones de euros, y actualmente se espera un volumen de negocios de 250 millones de euros para la totalidad del ejercicio 2022.

"Con la adquisición del Grupo Ewellix, ampliamos considerablemente el negocio de la tecnología lineal de la división Industrial, particularmente en áreas de importancia estratégica para el futuro", ha dicho el Dr. Stefan Spindler, CEO Industrial de Schaeffler. "Estoy familiarizado con Ewellix y sé que se trata de una unidad de negocio de gestión eficiente, con un fuerte enfoque en los clientes y en el área comercial, apoyada en un desarrollo sólido de productos. En consecuencia, la empresa posee una abundante cartera de soluciones y proyectos de clientes altamente innovadores. Asistiremos al equipo de Ewellix en la implementación de sus ambiciosos planes de crecimiento. Aprovecharemos las sinergias en cada paso del camino y nos asociaremos para perfeccionar los sistemas de fabricación de sus unidades de producción."

Las megatendencias de electromecánica, optimización de la eficiencia, automatización y robótica

El acuerdo de Ewellix representa una importante expansión del portfolio de tecnología lineal de Schaeffler; permite que, en este campo, la empresa adapte sus productos todavía más a los requisitos de los clientes. La compra de Ewellix significa también que Schaeffler ahora se puede concentrar más decididamente que antes en las tres tendencias principales del negocio industrial. La primera de ellas es la tendencia a sustituir o completar las soluciones hidráulicas y neumáticas con sistemas electromecánicos. La segunda es la búsqueda de la eficiencia óptima, y la tercera es la tendencia a la automatización y la robótica. Ewellix posee un programa modular de tecnología de actuadores que le permite construir soluciones personalizadas adaptadas a las especificaciones tanto de los clientes como de las aplicaciones, de manera rápida y rentable. Al combinar este portfolio con el propio, Schaeffler descubrirá nuevas soluciones personalizadas basadas en principios de diseño inteligente.

La fortaleza del balance y la posición de liquidez del Grupo Schaeffler

En los últimos años, el Grupo Schaeffler ha generado un balance y una posición de liquidez sólidos que le permiten llevar a cabo con éxito la adquisición, pese a la volatilidad de la situación actual.

"La fortaleza de nuestro balance y nuestra posición de liquidez, que se deben en gran medida a nuestra estricta disciplina de costes y capital en el transcurso de los años, significa que estamos en condiciones de perseguir y aprovechar oportunidades de crecimiento estratégico, incluso en momentos convulsos", ha dicho Claus Bauer, Chief Financial Officer de Schaeffler.

El precio de compra de la transacción, que se llevará a cabo en forma de compra de acciones, asciende aproximadamente a 582 millones de euros. Este importe no incluye las deudas netas de Ewellix, por valor de unos 120 millones de euros, que serán asumidas por Schaeffler, y tampoco engloban los costes de la transacción. El precio de compra se liquidará a partir de fuentes de financiación existentes, tanto internas como externas. Se prevé que este acuerdo comportará una mejora de las ganancias por acción de Schaeffler en un porcentaje medio de un dígito a partir de 2024.

El cierre del acuerdo de compra está sujeto a las condiciones habituales de cierre por lo que respecta al control de fusiones y la autorización de inversiones extranjeras directas. Se espera que el contrato se cierre a finales de 2022.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.