GreenCorp, del cultivo de la marihuana a la tienda online de productos CBD

La marihuana tiene una serie de propiedades medicinales que ayudan a miles de personas en todo el mundo a paliar su dolor o a recuperarse de severos problemas de salud. Claro está que el uso principal de la "maría" en todo el mundo es para colocarse. Y esto, pues no está permitido por la ley Pero cada vez hay más gente que se suma a la lucha por aprobar el uso medicinal de la marihuana. En España, pero, cuesta más. Hay mucha resistencia a que la Administración apruebe una ley que regule el uso del CBD (cannabidiol) con fine terapéuticos. Este es el componente de la planta del cáñamo que no es psicoactivo (no coloca y no genera adicción) y ayuda a paliar ciertas dolencias. Hay muchas empresas que ya producen y comercializan todo tipo de productos que incluyen el CBD.

En España también hay un mercado que cada vez se hace más grande. Una de las empresas que más está creciendo en los últimos años es GreenCorp, quienes, desde Tarragona, producen todo tipo de productos de alta calidad dirigidos al mercado de la salud y de los cosméticos.

En GreenCorp se encargan de todas las fases del proceso: desde la plantación de las mejores flores de origen 100% natural (sin terpenos, químicos ni metales pesados), hasta la extracción de los aceites de CBD y la creación de cosméticos y otros productos.

GreenCorp comercializa sus productos a través de una tienda online. En ella se podrán encontrar:

Flores CBD: flores tratadas 100% natural, cultivadas de manera orgánica y ecológica, sin terpenos, sin hongos. Lógicamente, y cumpliendo el Real Decreto 17 19/1999 del cultivo de la Unión Europea, el THC es inferior al 0’2%, con el que no coloca ni genera adicción.

Aceites de CBD: básicamente ayudan a rejuvenecer la piel. Pero también son usados como componente alimenticio para paliar los efectos de enfermedades como el Parkinson, la esquizofrenia o la diabetes entre otros.

Cosmética CBD: tratados como cremas u otros ungüentos, esta gama de productos son antioxidantes y relajantes. Incorporan en sus fórmulas extractos naturales, sin productos químicos ni artificiales, resultando unos productos cosméticos muy hidratantes y nutritivos para la piel.

Resinas y cristales CBD: estos productos se mastican y se engieren y ofrecen todas las virtudes terapéuticas del cannabis: analgésico, antioxidante, antiinflamatorio, antiespasmódico, etc.

Cabe remarcar que en GreenCorp no solo se encargan de crear productos con CBD de excelencia para que sus clientes puedan disfrutar de todas las ventajas medicinales que conllevan, sino también tratan de desestigmatizar el cultivo de marihuana para su uso medicinal.

La comunidad científica ha aprobado el uso del CBD y la Unión Europea hasta avala su comercialización. Es España la industria crece año tras año, pero su falta de regulación pone palos a las ruedas. Además la sociedad en general desconfía de los productos con cannabidiol pues son percibidos como drogas o productos que colocan.

Por eso GreenCorp trata de producir sus productos de la manera más ecológica posible, incidiendo en todos los procesos de calidad y control para que sus beneficios sean lo más saludables posibles, aunque siempre se vean obligados a remarcar que no son productos medicinales ni complementos alimentarios.