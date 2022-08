¿Cómo lanzar un marketplace o directorio digital?, por Listing Startup

Con las oportunidades de mercado que ofrece internet en la actualidad, los negocios online han apostado por implementar el uso de plataformas digitales para obtener un mayor éxito en la promoción y venta de sus productos y servicios.

Una de las opciones es el marketplace, que funciona como intermediario en el procedimiento de compraventa, mediante la gestión de información sobre los costes, el tipo de producto y las marcas disponibles. En ese sentido, la consultora Listing Startup brinda un servicio de asesoría a aquellas empresas interesadas en lanzar un marketplace competitivo.

Plataformas marketplace: ¿qué son y por qué son importantes? Un marketplace funciona como un mercado virtual, donde los comerciantes ofrecen sus productos a los consumidores, con ventajas para volver más sencillo el procedimiento de compraventa. En consecuencia, esta plataforma registra un mayor alcance de público, con excelentes beneficios para quienes apuestan por el comercio electrónico.

En cuanto a su importancia, un marketplace contribuye en el incremento de las ventas, debido a las facilidades que garantiza para que los usuarios encuentren los artículos de su preferencia y reduce el riesgo, ya que la comercialización es de terceros, así que no se cargan con los costes de producción ni almacenamiento si no se venden. Por otra parte, la plataforma cuenta con una estructura lista para su uso, lo cual se convierte en una ventaja para quienes no poseen experiencia en el sector tecnológico.

Con el servicio de Listing Startup, los clientes pueden escoger entre una colección de plataformas marketplace y directorio listas para ser implementadas, lo que permite alcanzar el éxito en menos tiempo. Asimismo, la consultora trabaja con un equipo de asesores que recibe las solicitudes de clientes, en el caso de que no encuentren la plataforma que desean.

Las plataformas marketplace registran un incremento relevante en los últimos años De acuerdo con el estudio realizado por la agencia IAB Spain acerca del estado de los e-commerces en España, el 71 % de los usuarios realiza compras online, lo cual representa un total de 20.3 millones de personas. Esto se relaciona con los precios económicos que ofrecen, además de la variedad de productos y la política de atención al cliente que aplican.

Para funcionar correctamente, un marketplace utiliza algoritmos para determinar qué productos destacan dentro de una plataforma, haciendo posible crear listas con los artículos más vendidos y populares. Sin embargo, es importante que los vendedores tengan en cuenta un aspecto importante, como definir correctamente su nicho, ya que esto permite encontrar a la audiencia adecuada y aumentar las ventas.

En vista de que el marketplace se ha convertido en uno de los métodos de compra favoritos para las personas, es imprescindible contar con una empresa cualificada para implementar esta plataforma. Por esta razón, Listing Startup es una opción muy recomendada, puesto que trabaja con plataformas listas para ser lanzadas al mercado, lo que reduce el tiempo de lanzamiento y aumenta las posibilidades ingresos para los negocios en los 3 primeros meses de vida.