Bon León ofrece el Club Goumet para recibir cada mes productos de calidad y una cesta de embutidos Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Son muchas las personas que disfrutan de la diversidad de embutidos que se fabrican en el país. Este tipo de alimentos resultan perfectos para acompañar con panes, pero también para saborearlos solos a cualquier hora del día. De hecho, son la mejor alternativa para compartir en fiestas y reuniones

Quienes necesitan comprarlos en cantidad pueden acudir a lugares como Bon León, una tienda online que comercializa cesta de embutidos de calidad y a precios competitivos. Una de las grandes novedades de esta empresa es que los clientes se pueden suscribir al Club Gourmet y recibir mensualmente una caja de artículos gourmet.

Todo lo que ofrece Bon León Bon León pone a disposición de la clientela cajas gourmet de diversos precios y con productos variados para todos los gustos. No obstante, cada persona puede personalizar su compra y crear una cesta de embutidos con los artículos de su preferencia disponibles en el catálogo.

Son muchos los embutidos que se pueden encontrar en la tienda, entre ellos, cecina gourmet Gran Reserva, jamón 100 % ibérico de bellota, jamón ibérico de cebo de campo, salchichón y chorizo 100 % ibéricos de bellota, longaniza de payés artesanal y secallona de bodega artesanal, entre otros.

Los interesados en adquirir una cesta para disfrutarla en familia o para regalarla a un ser especial deben saber que pueden hacer su compra de una forma práctica y rápida desde la comodidad del hogar. Solo deben acceder a la plataforma de Bon León, elegir los productos y listo. La compañía realiza entregas a toda España en un tiempo estimado de 24 y 48 horas. Los pedidos que ascienden los 30 euros son completamente gratis.

Formar parte de Club Gourmet para recibir una cesta de productos de Bon León Los amantes de los productos de Bon León pueden optar por inscribirse en el Club Gourmet para recibir todos los meses una cesta de artículos deliciosos y de calidad garantizada. La suscripción tiene un coste de 39,95 euros mensuales.

Los productos que contienen las Gourmet Box son completamente exclusivos. La primera caja sorpresa se recibe a las 24 o 48 horas después de la suscripción. A partir del segundo mes, la entrega se realiza entre los días 14 y 25.

Todos los meses varían los productos de las cestas para sorprender a los comensales. En algunas ocasiones, pueden contener un surtido de embutidos, en otras conservas del mar, combinados de mar y montaña, etc.

Cabe destacar que no hay permanencia por la suscripción. De hecho, el cliente puede cancelarla solo una vez para probar los productos. Para mayor información se debe visitar la tienda online,donde tienen detallados cada uno de sus servicios.



