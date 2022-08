Thenowo, el comparador de seguros para portátiles Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Los portátiles son herramienta fundamentales en la vida cotidiana, sea para actividades estudiantiles, empresariales o laborales. Por este motivo, no pueden considerarse equipos prescindibles, y todo propietario desearía tener un método de contingencia en caso de que ocurriera todo tipo de daño imprevisto.

Los seguros para portátiles constituyen, en estos casos, la opción más completa para proteger el equipo de cualquier daño, pérdida o accidente. Sin embargo, existen varias compañías que ofrecen este servicio, cuyos diferentes precios y términos de cobertura pueden confundir a los usuarios, cuando no cuentan con una herramienta de gestión especializada, como la que ofrece Thenowo.

Herramientas que ayudan a encontrar el mejor seguro para cada portátil Thenowo representa la solución de quienes buscan un seguro para su portátil. Sus herramientas de cotización online son totalmente gratuitas, y permiten calcular al instante el precio del seguro que requiere cada cliente, con una comparativa de tarifas entre las compañías más destacadas del sector. Los valores por este tipo de seguros pueden ir desde 4 € al mes, y con la información que aporta esta plataforma, cada usuario puede acceder al más conveniente para sus recursos y necesidades.

Otro aspecto en el que esta plataforma destaca es el análisis de la cobertura. Sus herramientas permiten analizar los diferentes daños, siniestros o posibles accidentes cubiertos en los términos de cada póliza, y contrastarlos con las tarifas correspondientes. Además, en estos datos se pueden analizar las coberturas adicionales que suelen ofrecer algunos servicios particularmente destacados. Estos términos pueden implicar una tarifa relativamente más elevada, pero ofrecen coberturas frente a factores difíciles de prever, como sobrevoltajes, temperaturas elevadas o incluso la posibilidad de recuperación de los datos de la portátil.

Pasos para elegir el mejor seguro para portátiles con la ayuda de Thenowo Contar con un seguro para portátiles aporta grandes ventajas, como disponer de un ordenador sustituto durante su reparación, tener bajo cobertura la reparación del equipo e incluso, en caso de daño masivo, una reposición del mismo. Además, el propietario no se ve en la necesidad de interrumpir sus actividades laborales, escolares o cotidianas por atender esta situación, ya que el seguro se encarga de estas gestiones. Sin embargo, todas estas ventajas dependen de los términos de cobertura, los cuales pueden incidir en diferentes grados sobre la tarifa final de la póliza, junto con algunos otros factores.

La marca, el modelo y el precio de compra del equipo son algunos de esos elementos que, en diferente medida, inciden sobre el coste total del seguro. También se debe considerar si se quieren contratar coberturas externas, ya que estas tienen su propia tarifa. Todos estos factores se deben analizar en el momento de seleccionar un seguro para ordenador adecuado a las necesidades del propietario. En ese sentido, Thenowo representa una de las herramientas más efectivas para hallar, en cada caso, el seguro más económico del mercado, bajo los mejores términos de cobertura.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.