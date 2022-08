Personalizar una cesta gourmet de la mano de Bon León Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 18:05 h (CET)

Hay ocasiones especiales que requieren obsequiar cosas diferentes. Cuando se quiere sorprender a una persona con algo peculiar, bien sea en su cumpleaños, en su graduación o en cualquier momento importante, se puede optar por una cesta gourmet. Esta alternativa es ideal para los amantes del buen comer y para quienes disfrutan de una buena bebida. Uno de los sitios de referencia en cesta gourmet es Bon León, una tienda online que ofrece artículos de alta calidad para los paladares más exigentes.

Regalar una cesta gourmet personalizada gracias a Bon León Bon León es una tienda en la que se puede conseguir una cesta gourmet con productos de calidad garantizada que permiten deleitar a cualquier paladar. Lo mejor de todo es que las cestas se pueden personalizar con una fotografía y con una tarjeta que contenga una dedicatoria.

La tienda ofrece a sus clientes unas cajas que ya están previamente montadas y que tienen productos y costes diferentes. La cesta “Lo celebramos”, por ejemplo, tiene un precio de 43,70 euros y trae chorizo de León picante, cecina gourmet Gran Reserva, Xamprada Blanco Brut Ecológico, secallona de longaniza artesana y queso de oveja viejo curado Ciudad de Sansueña. No obstante, hay otras opciones para todo tipo de gustos y con precios que varían entre 39,95 euros y 50,34 euros.

Aunque ya hay cestas listas para llevar, el cliente puede crear una con los productos de su preferencia. Para tal fin, cuenta con una lista de productos como crema de chorizo picante untable, jamón ibérico de cebo de campo o ibérico de bellota, salchichón, queso de cabra o de oveja, crema de queso azul, pimientos confitados agridulces, aceitunas y turrones, entre muchísimas cosas más, entre ellas una diversidad de vinos y otras bebidas.

Cómo comprar una cesta gourmet Los interesados en adquirir una cesta gourmet pueden ingresar a la plataforma de ventas de Bon León, donde dejan a disposición de los usuarios el catálogo de productos con sus respectivas descripciones y precios. Por otro lado, quienes no sepan qué incluir en la misma por desconocimiento en el área de vinos, de jamones, etc., pueden contactar con el equipo de vendedores de la empresa a través de WhatsApp o correo electrónico.

Por otra parte, las personas que quieran recibir mensualmente una caja gourmet deben pagar una cuota de 39,95 euros. Todos los meses varían los productos para sorprender a los comensales. En algunas ocasiones pueden contener un surtido de embutidos, conservas del mar y productos leoneses, entre otras cosas.

La tienda realiza envíos a toda España. Estos son gratuitos en compras mayores a 30 euros.



