La revolución de los eventos de empresa, con Zero Latency Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 17:44 h (CET)

La realidad virtual da impulso a la revolución de los eventos de empresas, sin importar el sector al cual se dirijan sus productos o servicios. Este hecho se debe a que las actividades inmersivas ofrecen a los participantes experiencias en equipo que generan emociones, consiguiendo jornadas inolvidables.

Zero Latency es una compañía australiana especializada en todo lo relacionado con la realidad virtual y el sector de ocio, en España cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Terrassa. En su catálogo incluyen servicios especiales para empresas, poniendo a disposición sus espacios únicos para la celebración de eventos, en un ambiente difícil de superar.

Revolucionando los eventos de empresas El método tradicional para el desarrollo de actividades entre los miembros de una empresa, necesariamente, debe dar un vuelco hacia la tecnología y la transformación digital. La realidad virtual abre la posibilidad de crear una actividad original, sorprender a los participantes y realizar un aprendizaje mucho más efectivo.

Por medio de esta herramienta, es posible pintar, volar, conocer, explorar, aprender y mucho más. Esto la hace ideal para transmitir una idea, un procedimiento o un concepto. Además, al ser una experiencia inmersiva, la realidad virtual se convierte en un recurso potente que consolida cualquier equipo y empresa hacia el éxito exponencial, con metodología futurista.

Celebración de eventos empresariales de forma única, con Zero Latency Zero Latency ofrece a las empresas la oportunidad de celebrar sus eventos, reuniones o convenciones en sus instalaciones. En sus centros localizados en diferentes ciudades de España, cuentan con espacios completamente equipados para realizar reuniones de forma cómoda. También ponen a disposición de los equipos empresariales servicios de catering y presentaciones de producto, además de los medios audiovisuales más avanzados.

Con la ayuda de esta compañía se puede vivir una experiencia de aprendizaje activo, de la mano de la realidad virtual. Esta herramienta no es solo diversión y juegos, sino que complementa aspectos que se persiguen en las reuniones de trabajo, como son la competitividad y el espíritu de equipo.

Los usuarios podrán interactuar con su cuerpo, como si se tratara del mundo real y simular situaciones en las que trabajan en equipo en un ambiente controlado. También podrán experimentar actividades que sirvan para el entrenamiento individual y colectivo, el desarrollo de la competencia inconsciente y la adaptación a situaciones de estrés.

Zero Latency contribuye a la revolución de los eventos de empresas con su avanzada tecnología que permite sumergir a los usuarios en entornos únicos, interactuando con otros jugadores y experimentado sensaciones reales en un entorno virtual. Varias compañías como Google, Intel y Zara han apostado por sus servicios para la realización de sus reuniones empresariales.



