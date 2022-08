El centro de contacto inteligente en la nube Five9, distribuido por West Telco Europa Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 17:33 h (CET)

La atención en el Contact Center ya hace años que se ha convertido en un pilar central y básico para cualquier empresa. El Contact Center es vital para dar una buena experiencia al usuario y generar engagement. Es la cara de la empresa, y en muchas ocasiones, la primera y la última interacción que se tiene con ellos. El software de Contact Center de Five9, distribuido por West Telco Europa asegura una experiencia óptima que no solo mejora la calidad de la atención al cliente, sino que mejora las ventas y los resultados.

Mejorar el servicio de atención al cliente con Five9, gracias a West Telco Europa Una de las claves para tener éxito en todo negocio es realizar un trabajo eficiente de atención al cliente. Para ello, es necesario que se le ofrezcan al usuario diferentes métodos para resolver sus dudas y necesidades, dándole libertad para elegir cómo quiere que sea ese contacto, vía telefónica, e-mail, etc. De esta manera, aparte de resolver sus inquietudes, se crea una relación entre el cliente y la empresa más fluida y cómoda.

Crear un buen sistema depende de muchos factores, tales como la industria, el tipo de negocio y las necesidades del cliente. West Telco Europa cuenta con acuerdo con Five9, un software que permite al propietario unificar el sistema de atención al cliente de manera que el usuario pueda tener una experiencia más directa, sin dejar de ofrecer un buen servicio. Además, este sistema les permite a las empresas ofrecer soluciones más directas gracias a que toda la información se almacena en el centro de contacto inteligente en la nube.

Gracias a esto, se puede trabajar tanto desde la oficina como desde el hogar, lo que permite a las compañías ofrecer asistencia al cliente en horarios nocturnos.

Formación y mejoras en la productividad usando el software de West Telco Europa El software de Contact Center en la nube, distribuido por West Telco Europa, ofrece a las empresas muchas soluciones automatizadas a problemas frecuentes de los usuarios, mejora el rendimiento del contact center y la satisfacción de los usuarios, así como la rentabilidad de la empresa.

Al incorporar a la cartera de West Telco Europa para distribuir las soluciones de Five9, no solo se puede ofrecer este software a los clientes, sino que se cuenta con servicios de formación, tanto a clientes como a partners, asesoramiento tecnológico y apoyo en la gestión de las cuentas.

Cómo ayuda el software de Contact Center en la nube de Five9 Este software de centro de contacto en la nube, no solo sirve para ofrecer un buen servicio de atención al cliente, sino que ayuda a los agentes a mejorar las ventas gracias a conversaciones guiadas.

Reduce tareas innecesarias gracias a sus procesos de automatización y workflow, y realiza transacciones sencillas, gracias a un asistente virtual de gran efectividad.

Mejorar el software implicado y, por tanto, los procesos que se utilizan en el trato con el cliente, ofrece un retorno de la inversión demostrado de más de un 213 %.

Mejorando sus funcionalidades día tras día Estas herramientas no cesan de mejorar y ofrecer cada vez mejores funcionalidades que dotan a las empresas de un poder inimaginable para relacionarse con sus clientes de una forma que nunca se podría haber imaginado. Por ejemplo, este software es capaz de reconocer la voz del cliente para poder llamarle por su nombre, responder a sus principales preguntas y, en el caso de hablar con un operador, este cuenta con la ficha del cliente, sus necesidades y su historial, así como propuestas de productos y upselling o crosseling.

Los operadores se sienten más contentos y empoderados, con la capacidad, además, de trabajar desde su casa sin tener ningún tipo de fricción en su desempeño.



