¿Cómo mejorar el bienestar y la calidad de vida de las mascotas?, de la mano de Wild Balance

La salud de las mascotas es uno de los principales aspectos que hay que atender si se les quiere garantizar una buena calidad de vida. Por ello, la alimentación cumple un rol fundamental, puesto que esta debe ser balanceada y contar con los nutrientes que necesitan los perros y los gatos para alcanzar un desarrollo saludable.

Es por este motivo que Wild Balance ofrece comida natural para perros y gatos, elaborada con ingredientes frescos y naturales, sin ultraprocesados ni aditivos.

Alimento natural para mascotas La alimentación de las mascotas influye en su estado de ánimo, en el brillo de su pelo, en la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades o en el estado de su dentadura. Por ello, muchas personas han optado por brindarles alternativas alimenticias diferentes.

Una de estas dietas es la denominada BARF, que en inglés significa Biologically Appropriate Raw Food (BARF). Esta busca incluir alimentos sin procesar, totalmente naturales, con beneficios como el de lograr un fortalecimiento del sistema inmune; conseguir el peso ideal de la mascota; otorgarle menos probabilidades de contraer alergias, proporcionar más energía y vitalidad; mejorar la hidratación, la salud dental, la salud del pelaje y de la piel; fortalecer sus articulaciones; disminuir las probabilidades de que contraigan algún tipo de cáncer; entre muchos otros beneficios.

En este sentido, Wild Balance tiene como objetivo ofrecer alimentos sin cereales, aditivos químicos o conservantes y totalmente natural. Aquellas personas interesadas en obtener los productos de esta empresa pueden hacerlo a través de su tienda online o su tienda física en Valencia, así como en los diversos puntos de venta, como veterinarios y tiendas especializadas de mascotas, repartidas por toda la península.

Alimentación de calidad y en un cómodo formato Todos los integrantes del equipo de Wild Balance comparten la obsesión por la salud de las mascotas y la importancia de volver a una dieta adaptada a su naturaleza con alimentos crudos biológicamente apropiados, premios naturales y suplementos estrictamente certificados, con un formato muy cómodo para los humanos.

Cada una las mini hamburguesas que ofrecen están elaboradas de manera artesanal, una a una. Además, no incluyen aditivos como colorantes, aromas o conservantes que puedan modificar ni su aspecto ni su olor original. En definitiva, los menús con los que cuentan no contienen nada que la madre naturaleza no ideara para ellos, dado que están realizados con carne o pescado, hueso carnoso, vísceras, frutas y verduras y suplementos naturales en las proporciones adecuadas a sus necesidades.

A su vez, es pertinente mencionar que los menús están presentados en formato de mini hamburguesas de 50 gramos, lo cual permite descongelar la ración diaria de alimentación BARF que la mascota necesita, todo fresco y sin desperdiciar alimentos, ya que además se incluyen bolsas zip reutilizables para conservar el alimento sobrante en el congelador.

Desde Wild Balance, se preocupan por ofrecer un alimento basado en ingredientes naturales de alta calidad que garanticen un aporte nutricional adecuado y saludable para perros y gatos.