Garantías mecánicas para coches nuevos gracias a Atlántica Garantía

martes, 30 de agosto de 2022, 17:08 h (CET)

Los tratados internacionales y organizaciones gubernamentales trabajan actualmente en la implementación de protocolos que garanticen la seguridad de los vehículos que saldrán a la venta en las próximas décadas. Si bien este objetivo ha comenzado a cumplirse con los modelos más recientes, compañías como Atlántica Garantía S.A. recomiendan que los propietarios de coches nuevos adquieran una póliza de garantía mecánica para disminuir el riesgo de un daño.

Con este documento, es posible acceder a un apoyo especializado si se produce alguna avería, lo que evita dolores de cabeza a los propietarios y a los otros actores viales. Por tal razón, esta compañía ofrece a sus clientes un completo servicio de garantías mecánicas para coches nuevos, que les permita transitar vías urbanas y rurales con total tranquilidad.

Garantía mecánica para coches nuevos Atlántica Garantía cuenta con una póliza que cubre todo tipo de daños mecánicos en el vehículo, incluyendo los gastos por piezas de repuesto y la mano de obra involucrada en la reparación. El servicio también contempla el reemplazo de partes reconocidas como defectuosas, sin afectar a la garantía del fabricante. La compañía está dispuesta a tramitar la documentación necesaria para que los daños por avería de un vehículo nuevo no sean asumidos por su propietario, sino por el proveedor de la póliza o por el concesionario, según corresponda.

Esta compañía cuenta con el conocimiento necesario para solucionar averías de coches de diferentes modelos y con un equipo humano profesional, que se encarga de analizar cada caso particular y brindar la ayuda necesaria al cliente sin importar el lugar en el que se encuentre.

Atlántica maneja una red de suministradores muy amplia, la cual es capaz de proveer el material requerido para cualquier tipo de reparación a muy bajo coste. Esto le permite a la compañía ofrecer una solución final y definitiva a sus clientes desde una atención particular y personalizada, estudiando en detalle la causa de la avería e interviniendo directamente en la raíz del problema.

Servicios online Las garantías que ofrece esta compañía pueden solicitarse vía web a través del portal virtual de la organización, siguiendo unos sencillos pasos que registran al propietario como integrante de la familia Atlántica Garantía S.A. Es por esta razón que invitan a todos los interesados en asegurar la eficiencia mecánica de su vehículo nuevo a que contraten cualquiera de sus servicios de garantía mecánica para coches nuevos. De esta manera, los propietarios y sus familias podrán disfrutar de un medio de transporte privado que cuenta con el respaldo de una de las mejores compañías de pólizas para vehículos del país.



