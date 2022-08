Spanish Revolution, periodismo sin ataduras Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 16:49 h (CET)

El medio digital Spanish Revolution surge tras la multitudinaria manifestación del 15 de mayo de 2011, cuando un grupo de jóvenes se reunió para luchar contra la desigualdad social y la corrupción de los políticos, banqueros y empresarios españoles.

Después de 11 años, este portal digital sigue informando sobre las noticias relevantes de hoy, así como también sobre temas que muchas veces no salen publicados en los medios de comunicación comunes, según señalan los profesionales. Mediante la divulgación de los contenidos, Spanish Revolution busca reivindicar la dignidad y la conciencia política y social.

Spanish Revolution es un medio libre basado en el activismo social Spanish Revolution se centra en hacer periodismo de calle y denunciar las injusticias sociales actuales, mostrándoselas a todas las muchas personas que les siguen a través de las redes sociales. De hecho, en estos años, el medio ha conseguido sumar una importante cantidad de seguidores a través de estas plataformas.

En el caso de Facebook, Spanish Revolution cuenta con más de 3 millones de usuarios que leen y visualizan las publicaciones. En Instagram, suman otros 309.000 seguidores; mientras que en Twitter, actualmente, hay cerca de 34.000 personas que apoyan este proyecto. Finalmente, en TikTok, el medio acumula otra importante cifra de seguidores que es de 33.000 y otros 10.000 en YouTube.

Cabe destacar que, a pesar de su buen posicionamiento en las plataformas sociales, Spanish Revolution no cuenta con ningún tipo de remuneración económica, debido a que el equipo del medio digital no quiere depender de bancos ni de empresas que limiten el trabajo profesional que realiza.

Spanish Revolution, una alternativa a los medios tradicionales Mediante la divulgación de contenidos a través de su plataforma digital y redes sociales, Spanish Revolution logró constituirse como una organización emblemática del activismo social. El objetivo principal que tiene el equipo ahora es ser sostenible, manteniendo su desvinculación con el sector político del país.

A través de donaciones que van desde los 2 euros mensuales, el medio digital busca seguir informando y concienciando, mediante la difusión de artículos y vídeos, las denuncias y noticias que no llegan a los grandes medios de comunicación.

Por otro lado, es importante señalar que la plantilla del medio está formada por dos redactores, un editor audiovisual, un guionista, un actor de doblaje, un community manager y una presentadora que buscan la sostenibilidad económica para seguir el camino que hasta ahora han llevado con éxito, como un medio alternativo a los medios de comunicación tradicionales.

Asimismo, los pagos de impuestos, alojamiento y gestoría son necesarios para seguir funcionando y reivindicando la conciencia política y social a través de su ejercicio. Por lo tanto, las personas que deseen sumarse como afiliadas del medio pueden llenar un formulario disponible en su página web y, así, contribuir a su sostenibilidad económica.



