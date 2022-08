Los restaurantes saludables en tendencia, Oh My Business aporta las claves para gestionarlos Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022, 16:33 h (CET)

En la actualidad, cada vez son más las personas enfocadas en adoptar un estilo de vida que contribuya a su salud física y emocional. Investigaciones recientes destacan que aproximadamente el 20 % la población busca opciones gastronómicas saludables a la hora de la comida.

El concepto de restaurante saludable se hace cada vez más relevante en la sociedad. Es por ello que los negocios en el sector de la restauración deben trabajar y optimizar su capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes y también de operar adecuadamente en sus instalaciones para marcar una diferencia en un mercado tan competitivo como el español.

La empresa especialista en Gestión Operativa para restauración y eventos Oh My Business aporta algunas claves esenciales para la gestión de restaurantes saludables en la actualidad.

Los restaurantes saludables se han convertido en una tendencia en alza en España En los últimos años, elegir opciones de comidas saludables es cada vez más común entre los comensales españoles. De acuerdo a los expertos, la adopción de hábitos alimenticios saludables en la sociedad se incrementó después de la crisis sanitaria generada por la pandemia, siendo la apuesta por alimentos sanos y nutritivos uno de los más destacados.

Este comportamiento en la población ha generado como respuesta el surgimiento de nuevas propuestas gastronómicas, las cuales se incluyen en la definición de restaurante saludable. Los expertos de Oh My Business destacan que cambiar el concepto gastronómico de un restaurante requiere el análisis de datos claves. Además, sugieren realizar un trabajo progresivo que permita a los empresarios ofrecer productos de calidad y, a su vez, incrementar su facturación siguiendo la tendencia de restaurante saludable.

Factores clave para gestionar un restaurante saludable según Oh My Business En la actualidad, el ticket medio es de 25 € en opciones gastronómicas saludables. Como expertos en gestión operativa, desde Oh My Business, destacan que la adopción de la nueva tendencia de restaurantes saludables requiere la creación de soluciones a medida para cada negocio.

Los datos compartidos por los especialistas reflejan que el 39,5 % los comensales realiza de una a tres reservas al mes en restaurantes con opciones gastronómicas saludables. Asimismo, destacan que el consumo de poke en España se incrementó un 42 % desde el 2020, mientras que el de cebiche tuvo un aumento del 71 % el mismo año. Datos interesantes a tener en cuenta durante la creación del concepto gastronómico.

En Oh My Business, recomiendan incluir opciones saludables dentro de la carta, tomando en cuenta las tendencias del mercado actual, así como también la composición nutricional de cada plato. Todo ello con el objetivo de proporcionar alternativas ajustadas a las preferencias de los comensales. La empresa cuenta con un responsable en nutrición que trabaja de la mano del director gastronómico y del chef o dueño del negocio para asegurar la alineación y calidad de las propuestas saludables.

Adaptarse a las necesidades de la sociedad en materia gastronómica es una de las alternativas más efectivas para garantizar la continuidad de un negocio. Los expertos de Oh My Business tienen la capacidad de ayudar en el proceso de transformación, proporcionando asesoramiento continuo a los restaurantes que requieran mejorar su rentabilidad e ir con la tendencia healthy.



