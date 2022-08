Kaspersky alerta de los peligros de cargar el móvil en el aeropuerto Comunicae

martes, 30 de agosto de 2022, 14:56 h (CET) En verano aumentan los viajes, y con ellos, a veces es necesario cargar la batería del teléfono a través de un USB. Pero esto puede ser mucho más peligroso de lo que se suele pensar: podrían robar los datos, infectar el smartphone o inutilizarlo. En caso de necesitar cargar el teléfono u ordenador en un sitio público, es importante tener varias precauciones Aunque es una situación muy común, cargar los dispositivos en puertos USB públicos no es seguro. A través de estas conexiones, es posible ser víctimas de robos de datos y archivos, y otras ciberamenazas. Y es que, además de cuidar del dispositivo utilizando cables y adaptadores originales y de última generación para alargar la vida del teléfono, también es importante tener precauciones en cuanto a software.

De cara a las vacaciones de verano, los expertos de Kaspersky comparten algunas recomendaciones para mantener los dispositivos seguros durante las cargas a través de USB en aeropuertos, trenes o aviones:

Ten cuidado con los cables USB. Los ciberdelincuentes pueden introducir elementos maliciosos en los USB, como "USB Killer", que apareció hace unos años y que contenía una serie de condensadores capaces de dar descargas de hasta 220 voltios. Esta carga es capaz de destruir el puerto USB e incluso inutilizar la placa base, lo que puede causar también un daño físico a la persona. Por otra parte, los cables no sólo están diseñados para la carga, sino que también sirven para la transferencia de datos. Por este motivo, cada vez que se enchufan los dispositivos, se está creando una conexión a través de la que podrían acceder a toda la información almacenada en el dispositivo.

Bloquea el teléfono. Otra de las opciones es bloquear el teléfono con una clave cada vez que no se esté usando, y mantenerlo así; durante toda la carga. Aún así, hay datos que pueden ser robados con el dispositivo bloqueado y en modo de carga, ya que el software permite cierta transmisión de información.

Comandos AT. Los ciberdelincuentes utilizan un sistema de comandos que se desarrolló hace décadas para permitir las comunicaciones del módem con el PC, y hoy en día está presente en los smartphones. Estos comandos AT permiten que los atacantes lleguen al número de teléfono y descarguen los contactos guardados en la tarjeta SIM, así como llamadas.

Usa cargadores portátiles. Hoy en día existe una amplia oferta de cargadores portátiles que se pueden usar allá donde se vaya . De este modo, contarás con batería extra para los dispositivos en cualquier situación y evitarás los peligros derivados de la conexión a puertos USB públicos, a los que se recurren especialmente durante las vacaciones.

"Con la llegada del verano, muchos usuarios descuidan la protección de sus dispositivos con cargas en lugares públicos o conexiones a redes Wi-Fi abiertas. La mayoría desconoce los riesgos que puede conllevar para su teléfono o tablet. Por eso es importante ser conscientes de esos peligros y contar con unos conocimientos básicos para mantenerse protegido", comenta Marc Rivero, Senior Security Researcher de Kaspersky, que también pone a disposición de los usuarios Kaspersky Internet Security.

