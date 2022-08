S2 Grupo lanza Enigma University para formar expertos de alto nivel en ciberseguridad

El sector de la ciberseguridad es uno de los ámbitos con mayor proyección profesional de la actualidad. Como consecuencia de ello, S2 Grupo ha creado Enigma University, un programa formativo pionero en ciberseguridad y ciberinteligencia dirigido a alumnos de carreras universitarias relacionadas con las Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial y Big Data, aunque también se aceptan alumnos de otras disciplinas porque la ciberseguridad es transversal. En un comunicado remitido por la compañía especializada en ciberseguridad S2 Grupo, se ha destacado que en los últimos años se han disparado los incidentes relacionados con la ciberdelincuencia y los ciberataques, que cada vez son más sofisticados. En este contexto, Enigma University surge para resolver una demanda creciente de talento relacionado con la ciberseguridad. .

De hecho, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), España ha alcanzado una fuerza laboral en ciberseguridad cercana a los 150.000 trabajadores, pero cuenta con una brecha de talento estimada en más de 26.000 profesionales. Y es más, este dato puede superar los 42.000 en 2024, "lo que constata que se trata de uno de los ámbitos con mayor proyección y oportunidades profesionales, en estos momentos", según detalla S2 Grupo.

Enigma University, de la mano de profesionales de S2 Grupo, que son actualmente referentes internacionales en el ámbito de la ciberseguridad, formará a nuevas promociones de alumnos que quieran adentrarse en un sector que está en pleno crecimiento, impulsando sus conocimientos específicos.

"Para ser capaces de afrontar el aumento de la demanda de servicios de ciberseguridad, es necesario contar con especialistas en las diferentes áreas donde la tecnología se ha hecho presente, lo que significa prácticamente la totalidad de las organizaciones públicas y privadas. Esto ha convertido a la ciberseguridad y la ciberinteligencia en un sector en continuo crecimiento e innovación que abre las puertas a grandes oportunidades de desarrollo profesional", ha asegurado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

"Para poder acceder a los nuevos puestos de especialistas en ciberseguridad que surgen continuamente, es necesario contar con una formación precisa en las diferentes áreas en las que aplica, actualizada, vanguardista y, muy importante, que sea impartida por expertos cualificados. Y esto es lo que hemos creado bajo el paraguas de Enigma University, creando un programa potente y pionero, que abrirá las puertas del futuro a las nuevas generaciones de titulados", ha aseverado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Formación altamente especializada

Enigma University cuya 9ª edición comienza este mes de septiembre, ofrece a sus alumnos una formación práctica y altamente especializada, transversal, de atención personalizada y con una gran exigencia, "que convierte a los estudiantes en expertos con conocimientos avanzados en la materia y les permite reciclar y ampliar sus objetivos profesionales".

El próximo mes también comenzará la segunda edición de Enigma Tech, formación similar en contenidos a Enigma University, que está dirigida a Titulados Superiores de Ciclos Formativos.

Sobre Enigma University

Es un programa de formación y empleo (los alumnos reciben una beca con dotación económica) con una duración de 10 meses en los que reciben formación teórica y práctica en las sedes de S2 Grupo por parte de los mejores profesionales en ciberseguridad del mercado.

También preparan su proyecto de investigación final, además de realizar multitud de ejercicios prácticos en sus instalaciones. Cada coach sigue de cerca la evolución de cada alumno, para potenciar sus virtudes y desarrollar al máximo sus capacidades. Está dirigido a universitarios recién titulados que tienen pendiente TFG/TFM.

Durante los 4 meses iniciales del programa, se imparten conceptos relacionados con materias como Soft Skills; Redes y S.O.; Governance, Risk and Compliance; Security Operation Center; Forense; Threat Hunting; Malware; Hacking Ético; Productos de S2 Grupo; Sistemas; Desarrollo seguro; Seguridad Industrial / OT; Vigilancia digital y ciberinteligencia; etc.

Tras estos meses de formación, los alumnos comienzan 6 meses de prácticas en campo, donde podrán desarrollar lo aprendido en equipos propios de S2 Grupo, trabajando en clientes y casos de uso reales desde el primer momento.

Enigma ha recibido el I Premio al Impulso del Empleo Juvenil que entregan la Fundación Mahou San Miguel y el Club de Excelencia en Sostenibilidad. La compañía, que se ha convertido en una de las empresas líderes del sector de la ciberseguridad en España y Europa, recibió este galardón entre otros motivos por su compromiso constante con la creación de empleo y el mantenimiento de una contratación estable.