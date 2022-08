Expomaquinaria presenta las mejores parrillas profesionales para Brasa, un placer para los sentidos Comunicae

martes, 30 de agosto de 2022, 13:32 h (CET) Degustar cualquier preparación a la brasa, carnes, pescados, mariscos es una autentica explosión para los sentidos y es que no solamente el gusto esta implicado en esta experiencia; la vista y el olfato predisponen el gusto para disfrutar los sabores crujientes y ahumados de un buen pescado o de un magnifico chuletón Desde la prehistoria hasta la actualidad la brasa ha sido la base de las preparaciones culinarias, hoy en día hay muchos restaurantes que basan su carta en este tipo de preparaciones, hasta hace unos años era muy comunes en las cocinas de los restaurantes parrillas realizadas por un herrero (generalmente de la zona) sin ninguna tecnología ni ergonomía de trabajo.

Afortunadamente en los últimos años empresas como Vulcano Gres, Pira, Grellaco (entre otras) han tomado cartas en el asunto para facilitar al restaurador maquinaria que cumpla estándares de seguridad y ergonomía facilitando al parrillero posturas de trabajo cómodas y control sobre la brasa hasta ahora desconocidas.

Fruto de la necesidad de ofrecer al hostelero un conjunto de Parrillas de última generación; Expomaquinaria Maquinaria de Hostelería ha incorporado en su Marketplace las mejores Parrillas Profesionales de carbón del mercado, y como siempre con el mejor asesoramiento al restaurador y al parrillero para elegir el producto mas adecuado a sus necesidades.

El hostelero actual entiende que además de una preparación y punto perfecto de la brasa, la parrilla es un espectáculo y cuando el cliente ve maquinas de diseño espectacular como las fabricadas por Vulcano Gres no tiene duda de que va a ser una comida perfecta.

Las Barbacoas profesionales Vulcano Gres, con sus diseños retro, bronces y acero, fusionan la tradición de la cocina de carbón con lo último en tecnología hostelera, para conseguir los mejores resultados y sorprender al cliente en parrillas vistas con la belleza de sus hechuras.

Para fabricar una buena parrilla debe ser fabricadas artesanalmente una a una componiendo los diferentes módulos según las necesidades de cada cliente: Parrillas, Rodicios, Ruedos, Espeteros, Ahumadores, Hornos, etc. estos deben acoplarse a las necesidades particulares de los clientes, siempre atendiendo a criterios de comodidad y facilidad de uso, limpieza y mantenimiento.

