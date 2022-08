La cadena de yogur helado smöoy renueva los uniformes de su personal Comunicae

martes, 30 de agosto de 2022, 13:16 h (CET) Esta uniformidad no solo persigue una función estética, si no, por encima de todo, responder a las exigencias sanitarias, ergonómicas y funcionales de los trabajadores smöoy, cadena dedicada desde hace más de doce años a la fabricación y venta de yogur helado, renueva la imagen y las características de los uniformes de sus empleados, apostando por un diseño desenfadado, más actual y funcional, en consonancia con el foco puesto por la compañía por el uso de materiales más ecológicos y eficientes.

Este cambio, que ha comenzado a producirse en los establecimientos desde principios del mes de agosto, quedará implantado en todas las tiendas de la cadena adaptándose a las necesidades de cada temporada.

Los nuevos uniformes están elaborados principalmente en base a algodones naturales, apostando por una nueva línea más desenfadada, ergonómica y de colores suaves. En cuanto a las prendas, cabe destacar los emblemas que distinguen a la marca, que combinan bordados y serigrafías, algunas de las cuales los fan de la marca podrán adquirir por distintos canales.

En el diseño de estos nuevos uniformes, fabricados en España y el mismo modelo para todo el personal (pantalón y delantal color tostado y camiseta y/o sudadera de color rosa, prendas a las que se suman gorro y zapatillas deportivas) se ha tenido en cuenta la opinión y experiencia de los propios empleados, buscando adaptarse a las necesidades específicas de su trabajo, y lograr la máxima comodidad en el desempeño de sus tareas.

Esta iniciativa, que forma parte de las medidas que la compañía lleva a cabo para satisfacer al trabajador, refuerza la política de Recursos Humanos de la compañía.

Asimismo, se han mejorado las calidades en todas las prendas, garantizando la transpirabilidad, movilidad, resistencia de tejidos y colores.

Un paso más en un profunda estrategia de innovación de la compañía

La renovación de la uniformidad de smöoy se engloba dentro de un plan estratégico mucho más profundo, que persigue consolidar a la empresa como líder del sector de la restauración y la alimentación.

Dentro de este proyecto, y en los meses más recientes smöoy ha iniciado un ambicioso plan de reducción de envases de un solo uso -tanto de aquellos que ofrece en sus tiendas físicas, como de los diseñados para el servicio a domicilio o take away-, ha renovado las infraestructuras e instalaciones de su planta de producción de 7.500 m2 en Alcantarilla, Murcia, para reducir todos los consumos eléctricos y de agua en los procesos de elaboración y tratamiento de materias primas, ha incrementado su colaboración con diversas ONGs, (recientemente se ha unido a la compañía Aquadeus para apoyar a las Federación Española de Enfermedades Raras), es Empresa Amiga de WWF, con lo que se compromete a participar en diversas actividades de conservación de la biodiversidad en los bosques y en los ecosistemas españoles, y a destinar parte de los beneficios de sus 150 heladería a la defensa y compromiso medioambiental y, del lado más comercial, la ha llevado a entrar en el canal de la distribución con algunos de los productos más demandados de la compañía.

