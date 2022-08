Schaeffler presenta resultados sólidos en un entorno muy exigente Comunicae

martes, 30 de agosto de 2022, 12:39 h (CET) Ligero aumento del volumen de negocios del 3,1% en el primer semestre de 2022 a tipo de cambio constante. Margen EBIT antes de efectos especiales del 6,1%, frenado debido a los costes de compra más elevados. Cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusión y adquisición en el primer semestre de -204 millones de euros. Se han confirmado las previsiones para la totalidad del ejercicio 2022. La transformación ha continuado sistemáticamente Schaeffler, proveedor mundial de los sectores de la automoción y la industria, ha presentado hoy el informe provisional para el primer semestre de 2022. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en los seis primeros meses asciende a 7.548 millones de euros (ejercicio anterior: 7.014 millones de euros). El aumento del 3,1% del volumen de negocios a tipo de cambio constante, comparado con el ejercicio anterior, se ha podido atribuir a los efectos positivos de los precios. El volumen de negocios del segundo trimestre del 2022 ha aumentado un 4,4% a tipo de cambio constante, situándose en 3.790 millones de euros (ejercicio anterior: 3.454 millones de euros).

La división Automotive Technologies ha informado de una ligera disminución del volumen de negocios del 1,0% a tipo de cambio constante en el primer semestre del año. La tendencia del volumen de negocios de la división Automotive Technologies para los seis primeros meses se ha podido atribuir principalmente a la volatilidad de las órdenes de entrega de los clientes, debido a que el entorno del sector de la automoción sigue siendo muy complicado. A pesar de los descensos considerables del volumen de negocios de la división Automotive Aftermarket en la subregión de Europa central y oriental, debidos a la guerra en Ucrania, la división ha informado de un crecimiento del 3,2% a tipo de cambio constante, comparado con el mismo período del ejercicio anterior. El volumen de negocios de la división Industrial en los seis primeros meses ha aumentado considerablemente, en un 13,6% a tipo de cambio constante.

Las tendencias regionales han variado. Si bien las regiones Europa (6,0%), Américas (9,5%) y Asia/Pacífico (3,4%) han informado de un aumento del volumen de negocios a tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha disminuido un 8,0% en la región Greater China. Este descenso se ha debido, principalmente, a las medidas de confinamiento impuestas en el segundo trimestre para contener la pandemia del coronavirus, que han afectado negativamente la economía en la región.

En los seis primeros meses de 2022, el Grupo Schaeffler ha generado un EBIT, antes de efectos especiales, de 458 millones de euros (ejercicio anterior: 702 millones de euros). Esto representa un margen EBIT, antes de efectos especiales, del 6,1% (ejercicio anterior: 10,0%). El menor margen EBIT antes de efectos especiales para el período del informe se ha podido atribuir principalmente a los costes de compra, considerablemente más elevados, que solo se han podido compensar en parte mediante los ajustes realizados en los precios de venta. Los descensos del volumen de negocios en Greater China relacionados con la pandemia, han aumentado la presión sobre el margen EBIT. En el periodo del informe, el EBIT se ha visto afectado negativamente en 24 millones de euros en efectos especiales, relacionados principalmente con las medidas estructurales previstas.

"El segundo trimestre de 2022 ha sido notable, no solo por los confinamientos que nos han afectado directamente en nuestro mayor campus en Taicang. Conseguimos gestionar de forma proactiva y prudente los impactos de los costes (algunos de los cuales han sido considerables), la creciente presión de la inflación y las tensiones en las cadenas de suministro. Estamos más que contentos con los sólidos resultados que el Grupo Schaeffler ha aportado en este entorno tan exigente", ha dicho Claus Bauer, CFO de Schaeffler AG.

Automotive Technologies con una sólida cartera de pedidos

La división Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 4.515 millones de euros (ejercicio anterior: 4.365 millones de euros) en los seis primeros meses del año. El descenso del 1,0% a tipo de cambio constante se ha debido principalmente al entorno difícil en el sector de la automoción, que ha experimentado una disminución en los volúmenes de producción. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro globales han aumentado la volatilidad de las órdenes de entrega de los clientes. Estos obstáculos se han podido atribuir, principalmente, a la escasez persistente de semiconductores. Las causas adicionales han sido las implicaciones de la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus. En cambio, la transferencia de los costes de compra, que han aumentado considerablemente, ha tenido un efecto positivo en el desarrollo del volumen de negocios.

Las unidades de negocio e-Mobility y Sistemas de chasis han continuado incrementando su volumen de negocios en casi todas las regiones durante el período del informe, generando tasas de crecimiento del 13,0 y el 19,0%, respectivamente, a tipo de cambio constante. Estos crecimientos se han visto potenciados, sobre todo, por la aceleración de la producción.

En general, el volumen de negocios del período del informe ha superado la producción mundial de automóviles, que ha disminuido un 1,8% en el primer semestre de 2022.¹ Sobre esta base, el rendimiento de la división Automotive Technologies ha aumentado un 0,8%. El volumen de la cartera de pedidos durante los seis primeros meses ha crecido en un entorno volátil, situándose en 6.600 millones de euros, con lo que supera los dos ejercicios anteriores. La unidad de negocio e-Mobility ha obtenido 3.200 millones de euros con estos pedidos, de modo que ya ha cumplido los objetivos para la totalidad del ejercicio 2022 en los seis primeros meses.

En los seis primeros meses de 2022, la división ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 91 millones de euros (ejercicio anterior: 360 millones de euros). El margen EBIT, antes de efectos especiales, en el mismo período se ha situado en el 2,0%, considerablemente inferior al extraordinario nivel del 8,2% del ejercicio anterior; el descenso se ha debido, principalmente, al impacto de las medidas adoptadas contra la pandemia del coronavirus en China, a los costes de compra disparados y a las órdenes de entrega altamente volátiles de los clientes.

Automotive Aftermarket ha aumentado el volumen de negocios hasta 969 millones de euros

La división Automotive Aftermarket ha registrado un volumen de negocios de 969 millones de euros (ejercicio anterior: 911 millones de euros) en los seis primeros meses, lo que supone un crecimiento del volumen de negocios del 3,2% a tipo de cambio constante.

Este crecimiento ha sido impulsado, principalmente, por los ajustes en los precios de venta para trasladar el aumento de los costes de compra. Otras causas de este crecimiento han sido los aumentos a tipo de cambio constante en los volúmenes de negocio del 11,9% en la región Américas y del 24,1% en la región Asia/Pacífico. El volumen de negocios de la región Europa ha disminuido ligeramente, en un 0,3% a tipo de cambio constante. El motivo principal de este descenso ha sido el volumen de negocios considerablemente menor en la subregión Europa central y oriental, como consecuencia de la guerra en Ucrania. En cambio, ha crecido el volumen de negocios de Europa occidental y de las subregiones Oriente Medio y África.

Estos desarrollos han generado un EBIT, antes de efectos especiales, de 126 millones de euros (ejercicio anterior: 136 millones de euros). Esto representa un margen EBIT, antes de efectos especiales, del 13,0% (ejercicio anterior: 14,9%). Este descenso en comparación con el alto nivel del ejercicio anterior se ha podido atribuir principalmente a un efecto positivo único en el marco de un reembolso de costes en el segundo trimestre de 2021.

La división Industrial ha crecido un 13,6% a tipo de cambio constante en los seis primeros meses

La división Industrial ha generado un volumen de negocios de 2.065 millones de euros (ejercicio anterior: 1.738 millones de euros) durante los seis primeros meses de 2022. A tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 13,6%.

El crecimiento a tipo de cambio constante ha sido del 25,7% en la región Europa, del 10,0% en la región Américas y del 21,0% en la región Asia/Pacífico. Además de de los efectos positivos de los precios de venta, este crecimiento ha sido impulsado mayoritariamente por los fuertes aumentos de volúmenes en Distribución Industrial y en el clúster del sector Automatización Industrial en la región Europa. Además, el alto nivel de demanda de las regiones Américas y Asia/Pacífico, en particular en Distribución Industrial, también ha contribuido al crecimiento del volumen de negocios. No obstante, el volumen de negocios de la región Greater China ha disminuido un 4,6% a tipo de cambio constante, debido, entre otras causas, a un descenso en el clúster del sector Energía Eólica.

En los seis primeros meses, la división Industrial ha generado un EBIT, antes de efectos especiales, de 241 millones de euros (ejercicio anterior: 206 millones de euros). Este margen EBIT, antes de efectos especiales, ha sido del 11,7%, casi al mismo nivel que el año anterior (ejercicio anterior: 11,8%).

El cash flow disponible se ha visto afectado por los pagos relacionados con la reestructuración

El descenso del cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusión y adquisición en los seis primeros meses hasta -204 millones de euros (ejercicio anterior: 243 millones de euros) se puede atribuir, además de a menores ingresos, al aumento del capital circulante y a los 204 millones de euros en pagos únicos relacionados con la reestructuración. La ampliación del capital circulante se ha debido, principalmente, a mayores existencias y cuentas por cobrar. El valor del cash flow disponible generado ha quedado muy por debajo de la cifra del mismo período en el ejercicio anterior (243 millones de euros).

Las inversiones realizadas en inmovilizado, material y bienes inmateriales, durante el período del informe han ascendido a 331 millones de euros durante el período del informe (ejercicio anterior: 268 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 4,4% (ejercicio anterior: 3,8%). A 30 de junio de 2022, la deuda financiera neta del Grupo asciende a 2.552 millones de euros (31 de diciembre de 2021: 1.954 millones de euros).

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 249 millones de euros para los seis primeros meses (ejercicio anterior: 463 millones de euros). Antes de efectos especiales, los ingresos netos se han situado en 265 millones de euros (ejercicio anterior: 437 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de 0,38 euros (ejercicio anterior: 0,70 euros).

El Grupo tenía una plantilla de 82.790 empleados a fecha de 30 de junio de 2022 (31 de diciembre de 2021: 82.981).

Se han confirmado las previsiones para la totalidad del ejercicio 2022

En su reunión del 25 de julio de 2022, el Comité de Dirección de Schaeffler AG confirmó las previsiones publicadas el 9 de mayo de 2022. El Grupo Schaeffler prevé que su negocio continuará caracterizándose por un nivel extremo de incertidumbre en el entorno macroeconómico y geopolítico, en particular debido al desarrollo de la guerra en Ucrania y a la futura evolución de la pandemia del coronavirus.

La transformación del Grupo Schaeffler ha continuado sistemáticamente

En la división Automotive Technologies, la transformación hacia la movilidad eléctrica ha continuado con éxito en el primer semestre de 2022. En su Kolloquium celebrado en la sede central de la división en Bühl en junio, el proveedor de los sectores de la automoción y la industria presentó su eje eléctrico 4-en-1, que integra en el eje eléctrico el sistema de gestión térmica, así como el motor eléctrico, la electrónica de potencia y la transmisión. En una transacción que se cerró en el tercer trimestre, el negocio global de las transmisiones por cadena de la división Automotive Technologies se vendió al fondo de capital privado Lenbach Equity Opportunities II.

Además, Schaeffler y Symbio, una empresa de hidrógeno de Michelin y Faurecia, firmaron un contrato en julio para crear una empresa conjunta 50:50, con el objetivo de fabricar placas bipolares de pilas de combustibles para soluciones de movilidad y energía globales. El inicio de la producción de la empresa conjunta denominada "Innoplate" está previsto para principios de 2024. La planta de producción se ubicará en Haguenau, Francia, y tendrá una capacidad inicial de 4 millones de placas bipolares al año, con el objetivo de llegar a fabricar anualmente unos 50 millones de placas bipolares para todo el mundo y de emplear a más de 120 personas en 2030.

Tras haber reforzado la posición de la división Industrial en el sector de la robótica a principios del año con la compra de la empresa Melior Motion, Schaeffler anunció, tras el cierre del período del informe, la adquisición de Ewellix en el segmento de la automatización industrial, lo que ampliará específicamente la presencia de la división en la tecnología lineal.

En el primer "Climate Action Day" de la empresa en todo el mundo, celebrado el 22 de julio de 2022, los aproximadamente 83.000 empleados de Schaeffler desarrollaron un total de más de 23.000 ideas para frenar el cambio climático en talleres llevados a cabo en todos los emplazamientos de Schaeffler por todo el mundo.

"El segundo trimestre ha sido especialmente exigente. Una vez más, el Grupo Schaeffler ha demostrado que puede hacer frente con éxito a las situaciones difíciles del entorno y del mercado. Hemos continuado implementando sistemáticamente nuestra transformación durante el segundo trimestre", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Se podrán encontrar fotos para prensa del Comité de Dirección aquí: www.schaeffler.com/en/executive-board

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.