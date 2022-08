Los 10 imprescindibles de Los Cabos que no pueden faltar en cualquier visita Comunicae

martes, 30 de agosto de 2022, 09:32 h (CET) Su icónico arco, playas de ensueño o su hipnótico desierto son algunas de las propuestas de Los Cabos que enamoran cada año a miles de turistas y a celebrities de la talla de Charlize Theron, Tom Holland o Shakira Enclavado entre el océano Pacífico y el Mar de Cortés se encuentra Los Cabos, un exclusivo destino turístico mexicano que con su mezcla única de mar, desierto y montaña atrae cada año a miles de turistas y a famosos de todo el mundo como Charlize Theron, Tom Holland o Shakira. Este verano este bello paraíso de Baja California Sur está más cerca de España gracias a la conexión directa que ofrece la aerolínea Iberojet desde el aeropuerto de Madrid.

Los Cabos ofrece innumerables experiencias de turismo para todos los gustos, pero estos son los diez imprescindibles que no pueden faltar en cualquier viaje:

El Arco de Cabo San Lucas

Es el icónico distintivo de Los Cabos, también conocido como Land's End. Se trata de una impresionante formación rocosa natural caprichosamente esculpida por el mar y que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El centro histórico de San José

San José tiene un encanto especial. Sus coloridas calles adornadas con banderolas y flores son el lugar perfecto para callejear sin rumbo, conociendo todos y cada uno de sus rincones. Aquí se encuentra también el distrito de las galerías de arte donde decenas de artistas exponen sus obras.

El desierto

A orillas del Mar de Cortés se extiende un desierto que se puede recorrer en buggy, quad, camello, caballo o a pie y que permite contemplar maravillosas puestas de sol y descubrir las más de 200 especies diferentes de cactus en Baja California.

Cabo Pulmo

Calificado como ‘El acuario del mundo’ por Jacques Cousteau, esta Reserva Marina acoge no solo un impresionante arrecife de coral duro, catalogado como Patrimonio de la Humanidad, sino al 30% de los mamíferos marinos del mundo. Un paraíso en el que contemplar a cientos de especies de peces tropicales, así como mantarrayas gigantes, tiburones dentados o tortugas marinas.

Oasis de Santiago

A solo 55 kilómetros al norte del Arco, el pintoresco pueblo de Santiago es la cuna de florecientes huertos y ranchos que generan la ilusión de una isla verde en medio de un mar de matorrales desérticos. Santiago sirve también como puerta de entrada a la Reserva Ecológica Cabo Real, al borde de la Sierra de la Laguna.

Gastronomía

En los restaurantes de Los Cabos se mezclan los sabores de Baja California Sur, con las especialidades mexicanas y los platos de fusión más vanguardistas diseñados por chefs con estrella Michelin. Buena muestra de ello es Distrito 23400, en el corazón de San José del Cabo, un espacio abierto que mezcla historia, arte y gastronomía con más de 20 restaurantes.

Pesca de altura

Conocido como "la capital mundial del marlín", Los Cabos es un edén para practicar pesca deportiva gracias a la riqueza de sus aguas bañadas por el Pacífico y el Mar de Cortés. Se pueden encontrar numerosas especies en cualquier lugar desde la costa hasta cien kilómetros mar adentro.

Avistamiento de ballenas

La observación de ballenas frente a las costas de Los Cabos es una experiencia inolvidable que no hay que perderse si se viaja a Los Cabos. El mejor momento para observarlas es durante su migración estacional desde las frías aguas de Canadá a las cálidas aguas del Mar de Cortés entre diciembre y abril para procrear y alimentarse.

Playa de Balandra

Muy cerca de Los Cabos, en el municipio de la Paz, se encuentra esta playa de fina arena blanca y aguas cristalinas poco profundas considerada como la más hermosa de México. Forma parte de un Área Natural Protegida y está rodeada de un sistema de manglares, dunas, cactus y áreas con vestigios arqueológicos de la época prehistórica.

Todos Santos

El primer ‘Pueblo Mágico’ de Baja California Sur, a una hora en coche de Los Cabos, es un paraíso natural donde el desierto se encuentra con la Sierra Laguna. Engalanado con antiguas haciendas, galerías de arte y encantadores restaurantes es también el lugar donde se levanta el Hotel California que, según una leyenda, habría inspirado a la famosa banda estadounidense Eagles para que escribiera la canción que lleva el mismo nombre. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

