Lo último en innovación científica cosmética para lograr potenciar las rutinas de belleza aportando a la piel lo que necesita en cada momento Los estudios científicos en cosmética avanzan a pasos agigantados- casi al mismo ritmo que los challenges de TikTok-, dando lugar a los productos Smart de belleza: formulaciones científicas capaces de aportar a la piel lo que necesita en cada momento, adaptándose a su estado y características específicas, como si de un traje a medida se tratara y, todo ello, a través de la tecnología aplicada a la creación de principios activos inteligentes: "Este tipo de productos se caracterizan por mejorar la salud de la piel trabajando a distintos niveles, aportando potentes beneficios rejuvenecedores al tiempo que fortalecen la barrera cutánea y el microbioma de la piel. Para ello, hacen uso de tecnologías aplicadas a la penetración y absorción de principios activos en las diferentes capas de la piel de forma absolutamente personalizada, convirtiéndose en un pilar fundamental de los tratamientos antiedad" explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Dentro de la cosmética inteligente destacan dos tecnologías punteras para lograr que la piel se beneficie de manera personalizada de lo que necesita en cada momento: entrega por drones y entrega por iones.

Péptidos dirigidos por drones

Los péptidos aplicados al cuidado de la piel son ya algo dentro de lo común, logrando posicionarse en el ranking de los activos cosméticos más reconocidos y aclamados en cosmética. Sin embargo, resulta complicado que éstos penetren donde realmente se necesita. Requieren de un sistema de entrega específico que les ayude a entrar a nivel celular y ejercer su función. Por ello, marcas cosmecéuticas que apuestan por la innovación científica, como Medik8, han dado con la solución a este problema. "Trabajar con una tecnología pionera mediante drones que permite una mejor entrega de principios al dirigir el péptido allá donde más le reclaman. Esto se aplica en Liquid Peptides de Medik8, un serum con un 30% de péptidos combinados", argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8



Pero ¿Cómo funciona? El dron cosmético entra en el fibroblasto, unas células que contribuyen a la formación de colágeno, y lo hace por lo que se conoce como endocitosis, un proceso por el cual las células integran moléculas o partículas del exterior, logrando liberar ahí el péptido que contiene dentro. "Los fibroblastos se encuentran en la dermis, producen colágeno y elastina, dotando a la piel de mejor textura y volumen. El problema es que según vamos envejecemos, esa producción de colágeno y elastina decaen, mientras que nuestra producción de metaloproteinasas- un grupo de enzimas encargadas de descomponer proteínas como el colágeno- aumenta, favoreciendo una degradación de los niveles de colágeno. De ahí la importancia de ayudar a estas células", concluye la experta.

Liquid Peptides de Medik8

Esta tecnología está presente en este suero hidratante peptídico que ayuda a estimular la producción de colágeno, la elastina y a dejar la piel mucho más jugosa y suave. En Liquid Peptides también entran en juego ingredientes como la carnosina, un componente activo de anti-glicación para evitar que el colágeno se debilite, siendo ésta una de las mayores causas de pérdida de elasticidad

Precio: 62€. Disponible en medik8.es

Entrega a través de iones

Son muchos los tratamientos en cosmética que tratan de dar respuesta a la mayoría de las preocupaciones de piel, a través de una fórmula única cargada de principios activos súper potentes. Pero la realidad es que no todos los principios activos pueden ir juntos en un mismo envase -como si de un batido energético se tratara-, ya que, algunos de ellos, al estar en contacto, se anulan o corrompen entre sí, perdiendo gran parte de su eficacia. Sin embargo, esta propuesta que cuenta con iones le pone solución: "La tecnología de entrega a través de iones consiste justamente en dar solución a este problema. Consiste en encapsular dentro del mismo producto cada principio activo de forma completamente independiente, y cada encapsulación, a su vez, con una carga iónica diferente. Es la tecnología utilizada y patentada como Cold Plasma Plus+. Imaginemos algo similar a muchas fórmulas cosméticas unificadas dentro de un mismo producto y funcionando de forma optimizada gracias a esta innovación", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



El doctor Perricone, fundador de la firma y conocido por ser uno de los tres dermatólogos más importantes del mundo, desarrolló esta ciencia visible en su colección Cold Plasma Plus+ inspirándose en los trabajos que realiza la NASA. Y es que no solo se trata de unir en un producto principios a priori incompatibles, sino también favorecer que se entreguen a la piel de forma personalizada, dónde y como más lo necesita: "Una ciencia de patente propia de Nicholas Perricone que entrega diferentes principios antiedad de manera específica allá donde más se necesitan. Se consigue mediante un sistema de cristal líquido con iones que dirigen como un imán el principio a la piel, favoreciendo la penetración más rápida y profunda de ingredientes clave en la superficie del tejido. Se podría decir que, de forma inteligente, la dermis atrae el activo que más necesita dentro de la fórmula", apunta la experta.

Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex de Perricone MD

Crema hidratante multi tarea con una formulación rica en antioxidantes y un complejo hidratante que ayuda a nutrir la piel mientras alisa, reafirma y unifica el tono uniendo multitud de ingredientes. En Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex destacan algunos como la vitamina C Ester para suavizar, iluminar y homogeneizar el tono; los péptidos para mejorar el aspecto de los daños causados por la pérdida de colágeno, que incluyen arrugas y flacidez, y un complejo de triglicéridos vegetales ayudando a reforzar la función barrera de la piel y a aumentar su elasticidad.

Precio: 175€. Disponible en perriconemd.es