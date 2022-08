Material Escolar, la tienda PrestaShop que le pisa los talones a Amazon Comunicae

martes, 30 de agosto de 2022, 08:12 h (CET) Material Escolar es la mayor tienda online especializada en material escolar de España con más de 50.000 ventas anuales y un 60% de nuevos clientes con la ayuda de PrestaShop Material Escolar es la mayor tienda online de material escolar de España con más de 50.000 ventas anuales. Actualmente sigue de cerca a Amazon, su principal competidor en el sector.

El secreto de esta compañía es que vende directamente al cliente final, abarcando a las familias que quieren comprar material para sus hijos, a los propios alumnos y a los centros educativos (colegios, academias, centros de formación, etc.) que necesitan abastecerse antes del inicio del curso. La mayor tienda online de material escolar, Material escolar.es, en España sigue creciendo, de hecho alcanza un 60% de nuevos clientes al año. Actualmente, cuentan con 17.550 productos diferentes en su catálogo y 9 almacenes integrados.

Su propuesta de valor: más sostenible y envío en 48h

El fundador y director general de Material escolar.es, Javier Galán, con más de 20 años de experiencia en Internet en empresas como Grupo Planeta o Maninvest, tuvo la idea de crear una tienda online que ofreciera -en un solo lugar y con un solo envío- todos los productos que una persona, familia, empresa o centro educativo necesita. de papelería, manualidades, productos escolares, juegos, mochilas, etc.

Los clientes pueden llenar una cesta con diferentes artículos (una mochila, un lápiz, un rotulador, una goma de borrar, un estuche) que recibirán en un único envío en 48 horas.

"Nuestros envíos se traducen en comodidad para los compradores y en un menor impacto medioambiental, al reagruparse en un solo paquete acarreando costes logísticos más bajos", explica Galán, a la vez que destaca "la contribución de PrestaShop y sus módulos al desarrollo exitoso de la empresa".

"Además, al poder comprar exactamente las unidades que se necesitan de cada producto en lugar de cajas completas, como ocurre en estas otras tiendas online, se apoya un mundo más sostenible y un consumo responsable", añade el comerciante.

Una idea clara y la migración a PrestaShop

El proyecto se lanzó utilizando la plataforma Magento Enterprise. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que necesitaban una plataforma más adaptada a la complejidad de su negocio, que les proporcionará otras funcionalidades como la opción multitienda, la integración de sus almacenes, un back office único para miles de productos y miles de clientes.

Su mayor reto era que necesitaban muchas herramientas, por eso eligieron PrestaShop. En 2014 migraron a PrestaShop consiguiendo escalar su comercio electrónico. Montaron dos tiendas online: una para la venta de material de oficina, y otra para material escolar y papelería, integrando el catálogo y gestionándolo de forma individual.

Con el cambio, mejoraron también el posicionamiento en Google ya que la versión 1.7 de plataforma PrestaShop tiene una optimización SEO bastante buena. El tráfico orgánico se incrementó un 40% o un 50% en los tres primeros meses. Mejorar el SEO era uno de sus objetivos prioritarios, ya que al trabajar con muchos productos que tienen un margen estrecho y un bajo coste unitario, necesitan apoyarse en un potente posicionamiento natural para poder competir sin tener que invertir grandes cantidades en publicidad. Actualmente, reciben unas cuatrocientas mil visitas al mes por tráfico orgánico.

"La tienda de Material Escolar es un ejemplo claro de cómo el cambio a una plataforma PrestaShop puede ayudar a un proyecto con alto número de referencias y un modelo logístico complejo a escalar de una forma importante gracias a la flexibilidad y adaptabilidad de la plataforma" comenta Jorge González Marcos, Head of España y Latam en PrestaShop.

Acerca de PrestaShop

Como socio clave en la digitalización del comercio, PrestaShop pretende convertirse en la plataforma comercial de referencia para el crecimiento de las empresas en todo el mundo, basándose en sus valores: audacia, proximidad, tenacidad y compromiso. Con casi 300.000 sitios que ya utilizan su software en todo el mundo, PrestaShop es la solución de comercio electrónico de abierto líder en Europa y América Latina.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.