La biometría de voz reduce el impacto ambiental de los pensionistas mexicanos El uso de esta herramienta podría reducir la huella de carbono hasta 13.372 toneladas de CO2

lunes, 29 de agosto de 2022, 22:48 h (CET) BBVA México se ha convertido en la primera entidad del país en implementar una herramienta que permite a los clientes pensionistas dar fe de vida con una simple llamada telefónica. Este innovador servicio ha facilitado ya a más de 95.000 ciudadanos mexicanos, clientes de BBVA, realizar el proceso sin necesidad de desplazarse de su domicilio hasta las oficinas del banco. Un servicio que tiene, además, impactos positivos para el medioambiente, y que ha logrado reducir la emisiones de CO2 en 216,60 toneladas al año, según cálculos internos.

Cerrar la brecha digital no significa dejar de utilizar la tecnología, sino utilizarla de mejor manera. Poder dar fe de vida en cualquier idioma o dialecto, con tan solo tres segundos de voz y diciendo cualquier frase es algo que ya está al alcance de todos los clientes de BBVA México gracias a la biometría de voz de Veridas, empresa participada por la entidad financiera y líder internacional en el ámbito de la verificación digital de la identidad. Una funcionalidad que se implementó en plena pandemia del COVID-19 y permitió seguir dando un servicio esencial para las personas mayores durante los confinamientos, protegiendo al máximo su salud.



Tecnología al servicio de las personas… y del ecosistema. La reducción de estos desplazamientos a las sucursales bancarias, que cada cliente pensionista mexicano de BBVA debe realizar dos veces al año para su prueba de vida, además de mejorar la experiencia de los pensionistas, supone un respiro para el medioambiente. En concreto, el uso de esta herramienta podría reducir la huella de carbono hasta 13.372 toneladas de CO2.

El impacto que podría tener la biometría de voz en el ejemplo mexicano Los clientes pensionistas de BBVA México proceden de las dos instituciones principales de la seguridad social en el país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 17.000 pensionados en 2022, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 117.000 pensionados en 2022. Los clientes de esta cartera en crecimiento son los que actualmente se pueden ver beneficiados con la biometría de voz de Veridas para realizar su prueba de vida de manera sencilla y garantizar el cobro de su pensión.

Actualmente, el servicio de comprobación biométrica de fe de vida con la voz es utilizado por más de 95.000 clientes de BBVA México, por lo que la reducción de emisiones se sitúa en 216,60 toneladas de CO2.

Casos de uso como estos confirman que la utilización de la mejor tecnología y el compromiso innovador de las instituciones que los hacen posibles para sus clientes no solo está mejorando la vida de las personas, sino que, en muchas ocasiones, supone un relevante impulso a la lucha contra el calentamiento global.

Una tecnología reconocida internacionalmente La herramienta de reconocimiento de voz de Veridas para los clientes pensionistas mexicanos de BBVA ha sido alabada por la consultora Gartner en la Identity & Access Management Summit. En este evento de referencia en cuestiones de identidad, BBVA y Veridas presentaron el proyecto como caso de éxito de la adopción de nuevos enfoques y tecnologías de gestión de identidades y accesos (IAM).

Además, la publicación Global Finance ha reconocido el proyecto como la herramienta más innovadora en la detección del fraude en sus premios The Innovators 2022; y la revista especializada Contact Center Hub ha concedido a esta iniciativa el galardón de mejor proyecto IT en ‘Customer Engagement’ en los Platinum Contact Center Awards. Recientemente, la revista The Banker también ha premiado el proyecto en los Digital Banking Awards en la categoría Bank/Fintech Partnership. entación.

