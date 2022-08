Monetizar la música con NFT, una industria en tendencia Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de agosto de 2022, 18:05 h (CET)

Cada vez es mayor el número de industrias que buscan sacar provecho económico de la popularidad de los NFT, entre estas, el sector musical. Mediante los también llamados tokens no fungibles, el trabajo de artistas y compañías se está viendo recompensado.

En la actualidad, existen empresas que ayudan a los diversos actores de este sector a obtener ganancias por sus proyectos. Una de ellas es LinkMusic, la cual permite publicar NFT musicales sin ningún coste económico y sin una inversión inicial para el artista. Esta es una gran oportunidad no solo para todo tipo de bandas, sino también para compositores, productores y compañías dedicadas a la música.

Todo lo que hay que saber sobre la plataforma LinkMusic LinkMusic es una plataforma que permite a los artistas monetizar sus canciones por medio de NFT musicales. Este proyecto, además de ayudar a los músicos a obtener mayores ingresos, permite que puedan conectar con sus seguidores.

Algo que hace que la mencionada empresa marque la diferencia es la no exclusión, ya que cualquier artista puede entrar al mercado de los NFT y tokenizar sus canciones. Para comenzar a generar ingresos, los interesados deben acceder en la plataforma LinkMusic al apartado NFT Market y rellenar un formulario. Los que cumplan con los requisitos serán contactados por un equipo especializado, que se encargará de acompañarlos en todo el proceso.

Los músicos seleccionados deben tener un perfil de músico o banda en LinkMusic para que los usuarios puedan ver los NFT disponibles en el marketplace. El registro también es completamente gratis.

LinkMusic cuenta con un aliado para materializar esta iniciativa de generar nuevas experiencias en la industria de la música. Se trata de la empresa Xave, la cual tiene su propia criptomoneda, llamada Xave Coin. También cuenta con un market de NFT y un metaverso, denominado Xave World.

Otros datos de interés sobre LinkMusic Los NFT musicales son certificados que identifican al propietario de una obra musical. Estos se encuentran integrados en una red de blockchain. Los elementos que se pueden tokenizar son álbumes, EP, singles, portadas de lanzamientos discográficos, videoclips completos o fragmentos de ellos e imágenes inéditas de los artistas.

Son muchas las preguntas que les surgen a las personas sobre la monetización de los NFT musicales. Una de ellas es para quién son las regalías. Es importante aclarar que, por lo general, son siempre para el artista. No obstante, todo depende del acuerdo entre el artista y las empresas LinkMusic y Xave.

Los músicos que deseen obtener mayores ingresos pueden acceder a la plataforma de LinkMusic, donde explican detalladamente cuáles son los pasos para publicar los NFT musicales. Además, en el portal aclaran todas las dudas que puedan surgir.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Monetizar la música con NFT, una industria en tendencia Las ventajas de los ordenadores de sobremesa, con Movimur ¿Qué son las cicatrices queloides?, por Dicadia El servicio de dermoasesoría online de Farmacia Laura Garín Reparar la batería del iPhone para alargar su vida útil de la mano de Reparación iPhone Sevilla