Planificar las finanzas tras las vacaciones, el control de tesorería con Gaudium Asesores

lunes, 29 de agosto de 2022, 17:02 h (CET)

Para retomar el proceso laboral después de las vacaciones, se debe realizar una gestión financiera, es por ello que Gaudium Asesores explica la forma de ejecutar el control de tesorería para todo tipo de empresas.

Las grandes compañías tienen la posibilidad de establecer su gestión contable en las vacaciones, pero en el caso de las pymes, que no cuentan con el equipo humano o digital, se ven en la obligación de hacer el control de gastos y la relación de ingresos para comenzar después del verano.

Hacer control de gastos después de las vacaciones Se conoce como administración de tesorería a la dirección de cobros y pagos que realiza una organización. Existen diferentes sistemas que permiten controlar de forma automática los procesos, por lo que una pequeña empresa puede seguir vendiendo mientras está en temporada vacacional.

Para establecer un control de todo lo que se ha liquidado en el mes, es importante comenzar implementando orden en el flujo de caja, incluso si la compañía no cuenta con un sistema de gestión actualizado, este control debe ser más riguroso para evitar errores en el proceso de contabilidad.

En el desarrollo se revisan todas las facturas emitidas, si bien, los sistemas de facturación digital lo hacen de manera automática, se debe ejecutar la revisión a los informes para determinar algún error de cobro o pago. Allí, se incluyen tanto las compras completadas por los usuarios, como la adquisición de materia prima a los proveedores.

Gestión financiera por Gaudium Asesores Las empresas realizan gestión para el crecimiento de las ventas durante todo el año, es por ello que en las vacaciones no se puede detener la producción. En este sentido, una forma de establecer un sistema funcional es contar con un equipo que se encargue de ejecutar la contabilidad y mantener al día los libros de oficiales. Con este enfoque, Gaudium Asesores ofrece información de procesos contables en todas las áreas de gestión y ejecución de procesos. Entre estos, el balance de resultados, revisión y elaboración de informes, amortizaciones, ajustes de fin de año, entre otros servicios.

Esta atención profesional en el sector contable permite establecer un control de gastos y tesorería durante todo el año. Además, después de las vacaciones ofrece información clave sobre el estado de las cuentas, así como la gestión legal que se debe realizar para mantener los procesos en regla.

Para conocer los servicios, Gaudium Asesores cuenta con una plataforma online en la que detallan diferentes procesos para la gestión empresarial.



