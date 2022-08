Línea oro Glow Up, uno de los productos estrella de Chebai Derma Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de agosto de 2022, 16:31 h (CET)

La cosmética natural artesanal tiene la finalidad de proveer productos elaborados a base de materias primas originarias de la naturaleza dando prioridad a técnicas tradicionales en las que cada fórmula prescinde de componentes nocivos para el organismo.

En ese sentido, la línea oro Glow Up de Chebai Derma incorpora ingredientes de primer nivel con una eficacia que ha mostrado ser extraordinaria al disponer de oro coloidal y componentes premium que realzan la belleza, desaceleran el proceso natural de envejecimiento e hidratan la piel.

¿Qué tiene de especial la línea oro Glow Up? Glow Up se ha consolidado como uno de los productos estrella de Chebai Derma al ser un tratamiento multisensorial que da luminosidad a la piel del rostro, evita la formación de líneas de expresión, patas de gallo y arrugas, y contrarresta la deshidratación y la sequedad cutánea.

Uno de los sellos distintivos de esta fórmula es su contribución al mantenimiento de la uniformidad del tono de la piel. Lo anterior se debe a componentes como el oro coloidal y en escamas que estimulan la biosíntesis celular para favorecer la renovación, purificación y regeneración de la piel con propiedades antioxidantes. Asimismo, la combinación de dichos ingredientes mejora la microcirculación sanguínea, facilitando el drenaje de líquidos y disminuyendo la presencia de bolsas y ojeras.

Otros componentes presentes en la línea oro de Chebai Derma son las ciclodextrinas, compuestos que favorecen la penetración de moléculas complejas en la piel que llegan a las capas más profundas con propiedades antienvejecimiento. Entre tanto, ingredientes como el beta glucano protegen la piel del envejecimiento prematuro con acción nutritiva y emoliente. Por su parte, un complejo de polisacáridos y alginatos reduce las arrugas profundas y brinda protección contra la contaminación ambiental al reducir la deposición de partículas en la piel.

Un sérum para el cuidado de la piel con un 99,65 % de ingredientes naturales El aporte de ingredientes de origen natural a la belleza permite que los usuarios de este tipo de productos puedan disfrutar de fórmulas de alta calidad sin temor a dañar su piel. En ese sentido, gracias a componentes como el ácido hialurónico, la línea oro Glow Up de Chebai Derma permite que la piel se mantenga hidratada, con un aspecto joven y con elasticidad.

Por su parte, el Acetil Hexapéptido-8, también conocido como argireline, es un péptido de toxina botulínica que al entrar en contacto con la piel disminuye visiblemente la formación de líneas de expresión y evita que el mecanismo de relajación propio de zonas tan delicadas como el rostro contribuyan a la formación de las mismas.

La línea oro Glow Up de Chebai Derma tiene un 99,65 % de ingredientes naturales. La misma ha sido testada dermatológicamente para comprobar su efectividad y se comercializa en botellas de 30 ml. Esta fórmula eficaz, incluso, en las pieles más exigentes, es promovida por la Dra. Flavia Gisela Bonina, profesional de amplia experiencia que ha servido como inspiración para la elaboración de toda la producción de la compañía.



