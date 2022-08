La delicadeza del amor Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

lunes, 29 de agosto de 2022, 19:36 h (CET) Tras el trato durante años con mucha gente, entre los que más han abundado ha sido con hombres casados, he visto con cierta claridad que en el matrimonio es necesario cultivar constantemente el amor. Es decir, sería una equivocación grandísima pensar que, porque hemos tenido un noviazgo muy bonito, ahora ya está todo hecho. Más bien lo mejor que puede ocurrir en el matrimonio es que haya dos personas empeñadas en quererse cada día un poco más. Ese empeño mantenido durante años es la mejor manifestación del auténtico amor y, por lo tanto, lo más parecido al cielo.

Nos dice Mariolina Ceriotti: “Existe, en primer lugar, una ternura ‘fácil’. Es aquel sentimiento dulce y natural que despierta en nosotros todo lo que nos parece muy valioso y al mismo tiempo vulnerable vivo y nuevo”. Pero la experiencia dice que no siempre se ven las cosas con tanta claridad y que hay momentos en que puede costar un poco más el detalle de ternura, de delicadeza, de auténtico amor.

“Las personas que están pendientes de sí mismas -dice San Josemaría-, que actúan buscando ante todo la propia satisfacción, ponen en juegos su salvación eterna, y ya ahora son inevitablemente infelices y desgraciadas”. O sea, es bastante evidente que hace infeliz el egoísmo, y que hace felices a las personas, y por lo tanto a los casados, la entrega, la generosidad, el darse al otro.

"La ternura sirve como una puerta que da paso a todas las relaciones valiosas, y puede ayudarnos a intuir la distancia 'justa' que es necesario mantener en los gestos, en las palabras, en las miradas. Esa distancia 'de respeto' que permite que el otro se sienta amado, sin verse fagocitado o anulado por nuestro amor". Y, por lo tanto, la delicadeza del amor es camino de felicidad, de unión con el esposo/sa, con amigos, de unión con Dios.

