Cultura del ajetreo

lunes, 29 de agosto de 2022, 19:31 h (CET) En los últimos tiempos ha aumentado, particularmente en el Gobierno y los partidos que lo apoyan, la cultura insultante provocada por el ajetreo, al generar normas y leyes de dudosa eficacia constitucional, como parches repentinos para solucionarlo todo lo más rápidamente posible, como sea, sin pedir ayuda, ni consultar opiniones a otros, sobre los mandatos que están imponiendo.

Se enfadan en vez de escuchar. Les parece que lo suyo es perfecto y lo de los demás erróneo, porque sí, porque lo digo yo, que soy el que sólo quiere solucionar los problemas generando un ajetreo improvisado, que no resuelve prácticamente nada si no está consensuado con los demás, especialmente con una seria oposición.

