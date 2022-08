Resolver problemas, practicar la crítica y también la solidaridad Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 29 de agosto de 2022, 19:23 h (CET) Tengo delante un libro de Edgar Morin: “Los siete Saberes necesarios para la Educación del Futuro”. Subrayo tres:

1.Los niños en la escuela, y los jóvenes en el instituto y en la universidad. han de aprender a funcionar, es decir, han de construir los saberes necesario para abordar los problemas de su entorno. Para ello han de relacionar las diferentes materias o asignaturas. 2.La gente ha de saber dudar. Ha de practicar la crítica y la autocrítica. Hoy solamente es “verdad” lo verificable. Mañana, con nuevas pruebas, ya veremos. 3.Hemos de cultivar la ética de la unidad, sin rechazar la diversidad, la ética de la comprensión, y la ética de la solidaridad.

Después de leer este libro, hay cosas que me sorprenden más que antes: Me sorprende que se enseñen determinadas fechas y determinadas listas. Me sorprende ver que los que menos saben dudan menos , son menos dialogantes, y más fanáticos. Me sorprende la ética de determinados políticos: Ahora estoy pensando, en los políticos catalanes que dicen “España nos roba”, en los políticos que se exceden priorizando el interés particular, i en la presidenta autonómica que, rechazando la necesidad de ahorrar, dice “Mi comunidad no se apaga”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Colombia, buscando la paz Martín Martínez Martínez, Barcelona Genéricamente desigualados No es admisible tanto daño desde el gobierno y con serias amenazas legalizadas contra natura Buenos y malos… LA ESPAÑA RESUMIDA Una España que queremos llamar nación, pero sin abrazos, sin orgullo a la bandera, sin sentimientos de sangre… Superpotencia en ocaso al pueblo busca drogarlo ¿Qué voy a hacer, ordenar los paisajes? / (…) / No, no; yo denuncio, / yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías. Lorca ¡Levántate ya!, la poesía te ayuda Sabersinfin