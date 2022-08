Auditoría y seguridad en hardware de la mano de INCEHARD Emprendedores de Hoy

Los productos informáticos son herramientas de gran utilidad para las empresas, muchas de ellas, necesarias para que estas puedan llevar a cabo sus procesos. Sin embargo, en un mundo tan competitivo y digitalizado como el actual, varias organizaciones corren riesgos como la falsificación de estos productos, sus marcas y contenidos.

El uso de recursos tecnológicos falsificados o sin licencia, en diversos casos, puede conllevar a perjuicios para la empresa e, incluso, posibles responsabilidades legales. Para evitarlo, es importante contar con recursos de seguridad, como una auditoría de seguridad en hardware, una de las especialidades de INCEHARD.

Un peritaje especializado en evitar falsificaciones informáticas INCEHARD es un instituto especializado en el análisis de hardware, sus aplicaciones y posibles fallos. Uno de los recursos más útiles para estos análisis es la auditoría de seguridad en hardware, un proceso que ayuda a las organizaciones a detectar cualquier posible falsificación o uso no autorizado de marcas, piezas o herramientas tecnológicas en sus sistemas. Estos análisis permiten detectar y evitar un eventual uso no autorizado de estos productos, además de que representan un contundente respaldo legal, en caso de interponer acciones legales contra los responsables.

Entre las posibles falsificaciones que detecta este peritaje, se halla la falsificación de diseño, cuando se utiliza uno sin autorización de su creador original, o de marca, cuando esta se utiliza en un producto sin el consentimiento del titular. También se puede detectar la falsificación de un producto lícito manipulado, que se da cuando al programa o aplicación en cuestión se le añade una marca o logotipo conocido, para mejorar su visibilidad comercial, aun cuando no figura en el catálogo de dicha marca. Además, se puede señalar con facilidad los casos de plagio o falsificación pirata de productos, aplicaciones o programas informáticos que, fraudulentamente, se intentan comercializar hacia la empresa.

INCEHARD ofrece protección para las compañías frente a una larga serie de amenazas La época actual está marcada por el avance tecnológico. Si bien esto implica grandes beneficios para la sociedad, también abre la puerta hacia una extensa serie de amenazas. Cada día, nuevos profesionales de la tecnología se transforman en ciberdelincuentes, que aprovechan el anonimato de internet para desatar conflictos, cometer delitos y perpetrar abusos que dejan a muchas empresas, entidades financieras y usuarios diversos en el desamparo.

Los servicios de seguridad de INCEHARD, frente a esta situación, son de suma utilidad para preservar el bienestar tanto de los usuarios, como de las empresas detrás de los portales o plataformas digitales vulnerables. Sus peritajes destacan por su alta eficiencia para detectar cualquier anomalía o posible amenaza informática para la organización. Sus informes, además, se adecúan a las necesidades de cada usuario, por lo que pueden ser simples resúmenes con la descripción técnica básica del análisis, para acompañar un expediente interno, o bien documentos completos y detallados, con imágenes, metadatos, capturas de pantalla y todos los recursos necesarios para dar una descripción a fondo de sus hallazgos.



