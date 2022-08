Medidas para el ahorro energético, por Energybox Emprendedores de Hoy

El conflicto por la invasión rusa a Ucrania ha generado una serie de aristas que se han vuelto preocupantes debido a la extensión del problema. Una de las más graves tiene que ver con el tema energético. La disminución del volumen de gas proveniente de Rusia ha precipitado una serie de decisiones que afectan a toda la población europea.

Según la empresa Energybox, lo más prudente es adoptar mecanismos y adaptarse a las medidas para reducir el consumo a nivel europeo. Mientras más pronto se haga, menos trastornos se tendrán que padecer en cuanto al ahorro energético en el continente.

Medidas para reducir el consumo en el continente europeo Cuando a finales de enero de este año el presidente ruso Vladímir Putin decidió invadir Ucrania, el mundo pensó que sería un conflicto relativamente corto. Después de la crisis de la pandemia, ningún país tendría la economía lo suficientemente fuerte para sostener un conflicto bélico a largo plazo. Pero el tiempo evidenció que Rusia estaría empeñada en lograr su objetivo.

En julio, los ministros de energía de las 27 naciones de la Unión Europea acordaron aplicar un ahorro del 15 % al consumo de gas. El objetivo es generar una reserva estratégica antes de la entrada el invierno de 2022. Esto permitiría al continente prepararse ante un posible corte del suministro por parte de Rusia en represalia por las sanciones.

Aunque un eventual corte del gas ruso no afecta directamente a España, la UE emitió con acuerdo de solidaridad. Energybox explica que en los países menos vulnerables aplicarán medidas de ahorro para enviar gas a los más afectados por el chantaje energético ruso.

Cómo deben actuar los consumidores ante las medidas de reducción El acuerdo europeo estableció que las medidas para reducir el consumo a nivel europeo afecten lo menos posible a sectores como hogares, hospitales y defensa. Sin embargo, la realidad apunta a que todos deberán aplicarlas, especialmente, en el sector del comercio y la industria. Esto impone el uso de la tecnología para un adecuado asesoramiento que permita disminuir al máximo el consumo energético.

Energybox asegura que actualmente existen equipos y conocimientos para aplicar estrategias de ahorro energético. De esta manera, las empresas pueden optimizar el uso del gas dentro de sus instalaciones y adaptarse a las exigencias de las autoridades. El equipo de la asesoría energética asentada en Madrid prevé que si el conflicto ruso-ucraniano sigue igual, estas medidas se harán más contundentes en el futuro.

Los expertos de Energybox cuentan con una sólida experiencia de más de 12 años como consultores para ahorro eléctrico y de gas. Como consultores ofrecen a las empresas diferentes opciones de contratación con planes y distribuidores adaptados al perfil de consumo y las necesidades de cada cliente. Esto los ha llevado a conocer perfectamente el mercado energético español y las mejores alternativas para el ahorro energético y por ello te aconsejan:

Apostar por el autoconsumo para ahorrar energía en invierno

Instalar paneles solares en casa o empresa, esto reducirá hasta un 75 % la factura de la eléctrica, los paneles harán que se sea más eficiente de forma inconsciente. En Energybox, son conscientes de ello y apuestan por energías renovables. Los interesados pueden contactar con ellos, y estos facilitarán un proyecto llave en mano. Se recomienda instalar acumuladores de calor que aprovechan los excedentes de la instalación fotovoltaica para generar calor.

Utilizar correctamente los aparatos de climatización

Son los culpables de que la factura eléctrica aumente en época de frío y bajas temperaturas. La clave está en utilizarlos de modo eficiente, los siguientes consejos ayudarán y se empezará a ahorrar energía:

Radiadores

Es muy importante purgar los radiadores antes de la puesta en marcha, no dejar nada encima de los radiadores (ni para secar la ropa), mantener temperatura de confort entre 20ºC-22ºC. Abrigarse en casa, instalar burletes en puertas y ventanas para evitar pérdidas de energía innecesarias.

Aire acondicionado ‍/ Bomba de calor

Limpiar los filtros asiduamente, apagar cuando no haya nadie en la casa y que su temperatura no debe superar los 20-21 grados.‍

‍Calentador de gas natural

Se recomienda que se fije una temperatura máxima de 20 ºC, en momentos que no se está o cuando se duerme, es recomendable bajar la temperatura a 15 ºC.

Saber que por cada grado que se aumenta en la temperatura del climatizador, el consumo energético se dispara hasta en un 7 %. Por tanto, no se debe hacer un uso exagerado de la temperatura, para empezar a ahorrar energía en invierno.

Ventilar lo justo: No es necesario que la casa esté 2 horas con todas las ventanas abiertas. Se calcula que con solamente 10 minutos es suficiente para ventilar la habitación después de toda la noche.

Subir las persianas y aprovechar la luz del sol: Esta puede hacer que la temperatura de la casa aumente 2 ºC. Así pues, no abrir las ventanas durante el día y dejar que el sol climatice el hogar.

Dobles cortinas: Cuando el sol se esconde, el frío vuelve a traspasar las paredes de casa. Por eso, es recomendable bajar las persianas y cubrir la ventana con una cortina fina y otra más gruesa. De esta forma, las bajas temperaturas no traspasarán el cristal y se quedarán retenidas en esa zona.

Aprovechar las horas valle: Parece mentira, pero con el nuevo cambio de tarifas, consumir en el horario más barato del día puede hacer ahorrar energía en invierno. Desde Energybox, aconsejan utilizar los electrodomésticos que más energía consumen en los días de fin de semana o a última hora del día.



