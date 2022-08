Schaeffler presenta soluciones de reparación y servicio para hoy, mañana y el futuro

Schaeffler muestra en Atomechanika sus soluciones de mantenimiento de futuro para motores de combustión, híbridos y vehículos eléctricos. La compañía anticipa las tecnologías del mañana al mercado de la posventa. La solución de mantenimiento "Schaeffler E-Axle RepSystem - G", Schaeffler finalista en la categoría "Componentes y Tecnología Innovadoras" de los Premios a la Innovación de Automechanika Schaeffler, el fabricante y proveedor industrial y de automoción mostrará su gama de soluciones de mantenimiento para motores de combustión, vehículos híbridos y eléctricos en Automechanika Frankfurt del 13 al 17 de septiembre de 2022. Su negocio es nuestro objetivo (Your business is our focus) es el lema que marca la presencia en la feria de la división Automotive Aftermarket de Schaeffler. La empresa presentará en su stand muchas novedades de sus marcas LuK, INA y FAG, con la mirada puesta en las necesidades de los talleres, así como en la movilidad del futuro. Además, gracias a su solución de mantenimiento para ejes eléctricos Schaeffler E-Axle RepSystem - G, expuesta en la feria por primera vez, Schaeffler se sitúa entre los finalistas en la carrera por el Premio a la Innovación de Automechanika.

"Schaeffler se encuentra preparada para las crecientes necesidades de reparación de los vehículos híbridos y eléctricos. Siempre ha aportado al mercado de la posventa independiente nuevas tecnologías y su amplia experiencia en equipamiento original. Queremos seguir fieles a este enfoque, algo especialmente evidente este año con nuestra presencia en la feria, en la que recuperamos el contacto personal con el taller", explica Jens Schueler, CEO de Schaeffler Automotive Aftermarket. "Con nuestras soluciones de mantenimiento inteligentes y nuestra oferta de servicios digitales, ayudamos a los talleres a afrontar los crecientes retos de la movilidad eléctrica y la digitalización. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que sigan siendo capaces de reparar de un modo profesional los motores de combustión tradicionales. Así los talleres pueden seguir prestando un servicio completo a sus clientes".

Centrados en el mercado: soluciones para las reparaciones de hoy y de mañana

Este año, el stand de Schaeffler está ubicado en el Foro, en la zona exterior del Ágora, área A02 y está estructurado en torno a tres áreas: Market-Centric, Customer-Oriented y Future-Ready.

Market-Centric se centra en las necesidades de nuestros clientes e incluye las soluciones de mantenimiento que los talleres requieren hoy y en un futuro próximo: Entre lo más destacado se encuentra el kit de reparación de embragues desconectables LuK C0 para vehículos híbridos, el módulo de gestión térmica de segunda generación INA para vehículos con sistema start-stop o híbridos, así como las últimas generaciones de rodamientos de rueda disponibles para la posventa como FAG WheelSet.

Schaeffler también presentará las nuevas tecnologías surgidas del desarrollo de nuevos vehículos. Los visitantes podrán echar un vistazo al eje eléctrico de 800 voltios, a los últimos rodamientos de rueda TriFinity o a la dirección trasera mecatrónica inteligente (iRWS). Tarde o temprano, todas estas innovaciones serán relevantes para los talleres, y cuando sea necesario, Schaeffler proporcionará a los profesionales de la posventa las soluciones de mantenimiento adecuadas. Por ejemplo, el nuevo Schaeffler E-Axle RepSystem es la única solución de mantenimiento que permite a los talleres reparar los ejes eléctricos en lugar de sustituirlos completamente. Los técnicos especialistas realizarán una demostración en vivo de esta solución en Volkswagen E-Golf en el propio stand.

Customer-Oriented: Schaeffler crea valor añadido

Además de las soluciones de mantenimiento, la asistencia es el tema central en el stand, especialmente la marca de servicio REPXPERT, que está en el centro del área Customer Oriented -orientada al cliente-. REPXPERT agrupa toda la oferta de servicios para el mercado de la posventa y proporciona apoyo a los talleres independientes de forma digital y rápida, pero no sin contacto personal. El portal online cuenta actualmente con más de 200.000 usuarios en todo el mundo. REPXPERT ofrece la mejor asistencia posible en varios formatos: desde los datos del catálogo hasta la identificación de piezas y la formación digital, pasando por la asistencia en directo o remota.

Además, los visitantes pueden probar Schaeffler OneCode: El nuevo código QR incluido en los embalajes de LuK, INA y FAG que amplía la oferta de servicios digitales con una solución especialmente fácil de usar. En tan sólo unos segundos, el taller puede acceder a la información sobre el número de pieza correspondiente, comprobar la autenticidad del producto y acumular puntos de bonificación REPXPERT. Para ello, basta con escanear el OneCode con un smartphone o tableta o bien introducirlo manualmente en la app REPXPERT o en el portal online.

Future-Ready: la movilidad sostenible del mañana

Por último, pero no menos importante, Schaeffler dedica gran parte de su presencia en la feria a los temas de la movilidad del futuro y la sostenibilidad. Aquí es donde el concepto de chasis rodante del Grupo Schaeffler cobra protagonismo: una arquitectura de vehículo escalable que ahorra espacio y está orientada a la conducción autónoma, con tecnología drive-by-wire, cuatro accionadores eléctricos de alto o bajo voltaje integrados en el cubo de la rueda y dirección independiente. Además, Schaeffler utilizará una nueva aplicación interactiva para informar sobre las actividades de sostenibilidad del Grupo y de la división Aftermarket.

Jens Schueler: "En la división Automotive Aftermarket, también estamos estudiando cómo podemos ayudar al Grupo a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Nuestras soluciones ya están prolongando la vida útil de los vehículos. Estamos trasladando la movilidad eléctrica al mercado de la posventa en estrecha colaboración con nuestros colegas de la división de Tecnologías de Automoción - por ejemplo, con el nuevo Schaeffler E-Axle RepSystem para la reparación de ejes eléctricos. Además, gracias a nuestras innovadoras herramientas digitales, sólo proporcionamos lo que el mercado realmente necesita, ahorrando así valiosos recursos".

Cuando se trata de sostenibilidad, el Grupo Schaeffler tiene objetivos ambiciosos. En la feria especial Innovations4Mobility, la empresa presentará soluciones orientadas al futuro y a la movilidad respetuosa con el clima el 14 de septiembre a las 11:30 horas en el escenario del pabellón 3.0, stand B98.