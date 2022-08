Inversiones en fondos de arte de primer nivel como reserva de valor

Al hablar de inversiones, comúnmente se piensa en los productos tradicionales: fondos de inversión, acciones en la bolsa, bonos o depósitos. Pocas veces vienen a la mente otro tipo de inversiones alternativas, como es la apuesta por el arte. Sin embargo, los fondos de inversión en arte llevan décadas proporcionando grandes beneficios a sus partícipes.

Este modelo de inversión ha llegado a España de la mano de ArtsGain. Gracias a esta firma, es posible ser copropietario de una obra creada por un artista famoso, sin necesidad de disponer de una gran fortuna y obteniendo las mismas ganancias a medio plazo que los grandes coleccionistas.

Invertir en fondos de arte como reserva de valor Las inversiones en arte son consideradas un instrumento de ahorro colectivo con altas capacidades de revalorización. Por tanto, el objetivo de los fondos de inversión es generar ganancias por medio de la compra de arte que, en principio, funcionan respaldadas durante un lapso de tiempo determinado.

El éxito de este modelo tiene que ver con el propio objeto de la inversión. El valor del arte no suele caer, de hecho, las piezas aumentan de valor de manera proporcional al número de años que se mantienen fuera del mercado, algo que no sucede en otros segmentos. Pero, aunque las obras de arte no se revaloricen en un año, su valor se mantiene estable u oscila muy poco.

Se estima que, en promedio, la revalorización anual sea entre el 17 % y el 21 %. Esto quiere decir que el valor de las piezas de arte se multiplica significativamente, lo cual la convierte en una de las apuestas más seguras a largo plazo.

El primer fondo de inversión de arte de España de ArtsGain La habilidad en la búsqueda y compra de piezas es clave para obtener ganancias a largo plazo. Se deben buscar obras de arte pertenecientes a artistas con alta capacidad de revalorización y este es precisamente el trabajo de ArtsGain.

Esta compañía ha lanzado al mercado el primer fondo de inversión en arte de España, cuyo nombre es ArtsGain Alternative Value Fund FICC. Tiene una capacidad para 20 millones de euros, una vida de 6 años y está dirigido a inversores profesionales.

Ofrecen una cartera diversificada de artistas de renombre y de alcance mundial. Incluye desde piezas de Picasso, Giacometti o Botero hasta de mujeres artistas de máxima relevancia y una selección de artistas españoles contemporáneos en auge. Entre 2013 y 2019, esta selección de artistas ofreció una rentabilidad anual de 8,24 %, con un bajo índice de volatilidad del 0,58 % anual.

ArtsGain ofrece fondos de inversión en antigüedades, obras de arte y objetos de colección de distintas épocas y estilos para diversificar el riesgo. Además, ya ha sido registrada como una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).