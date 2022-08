Portal del empleado, elemento clave para la evolución Comunicae

lunes, 29 de agosto de 2022, 12:32 h (CET) Ya no hay duda, tras los cambios sociales y legales en los que la sociedad está inmersa; el portal del empleado es una herramienta clave para que la gestión y desarrollo de los profesionales sea una tarea llevada al éxito Hace años el portal del empleado era una herramienta de la que solo las grandes corporaciones disfrutaban debido al alto coste que suponía y a la falta de conciencia de la necesidad de este tipo de herramientas; a todo esto, se le añadía la "no digitalización" de la población en general, lo que provocaba que no fuese un recurso ni estandarizado ni extendido para empleados y empleadores.

Actualmente este sesgo apenas existe. Los cambios sociales, los avances tecnológicos y como no, el COVID, han demostrado que las empresas que son capaces de adaptarse a los cambios adoptando nuevos medios, métodos y medidas para transformarse y obtener buenos resultados, son las que van a participar en la evolución y desarrollo del mercado.

En línea con esto, los recursos humanos requieren una dedicación extra con respecto a los recursos materiales; pues en la gestión de los primeros entran en juego elementos más subjetivos o volátiles, por lo que necesitan una planificación que deberá de tener en cuenta no solo los factores económicos o presupuesto. Uno de los elementos fundamentales para poner en marcha cualquier plan de comunicación y gestión de los recursos humanos será el Portal de empleado; accesible a toda la organización, adaptado a la imagen de la compañía y diseñado y configurado según los objetivos planteados.

Yunbit, dedica gran parte de su inversión en I+D a este área; además, el desarrollo de su producto se realiza sobre una tecnología cloud computing multitenant que favorece la presentación de permanentes mejoras y avances a sus usuarios.

Yunbit Business Cloud es una plataforma capaz de englobar todos los aspectos relevantes y relativos a la gestión de los recursos humanos, la comunicación interna, el desarrollo del talento y la coordinación de responsabilidades y tareas de los diferentes departamentos y áreas en la organización.

Desde el Portal del empleado de Yunbit se permite la gestión de nóminas, notas de gastos, solicitud de vacaciones, registro horario, solicitud de teletrabajo, gestión de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, gestión de incapacidades, investigación de sucesos, comunicación y participación, registro de firmas y aceptaciones de documentos y comunicados, firma digital, etc.; de este modo, Yunbit se sitúa como uno de los desarrolladores de producto de software para la gestión de los recursos humanos más completo y adaptado a las necesidades del mercado.

