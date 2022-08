Schneider Electric avanza con paso firme hacia sus objetivos de sostenibilidad para 2025

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado hoy los resultados de su programa de impacto sostenible para el segundo trimestre de 2022 El Impacto de Sostenibilidad (SSI) de Schneider Electric ha obtenido una puntuación de 4,17 sobre diez, en relación con su objetivo de 4,70 para final del año. El dashboard del SSI mide el rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de Schneider Electric. Detalla el progreso realizado en cada uno de los objetivos de sostenibilidad global y local de la empresa en relación con los compromisos a largo plazo sobre el clima, los recursos, la confianza, la igualdad de oportunidades, las generaciones y las comunidades locales.

La publicación de las últimas puntuaciones del SSI coincide con el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, fecha en la que se consumen más recursos de la Tierra de los que se pueden regenerar. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra en 2022 ha ocurrido un día antes que el año pasado, lo que supone un duro recordatorio de la necesidad de abordar de forma urgente el impacto negativo de la humanidad en el planeta.

"Nuestro planeta está ardiendo, literalmente. Tenemos que enfrentarnos a la realidad que tenemos delante y seguir acelerando nuestros esfuerzos de sostenibilidad", ha asegurado Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer de Schneider Electric. "Como empresa de impacto, estamos convencidos de que podemos ayudarnos los unos a los otros con tecnología, colaboración y confianza. Avanzar en nuestro programa de Impacto de Sostenibilidad no consiste en el cumplimiento de las normas ESG. Se trata de lanzarse y trabajar con todo nuestro ecosistema de empleados, clientes, proveedores y partner para progresar juntos".

Aspectos destacados de sostenibilidad en el segundo trimestre de 2022

Las soluciones EcoStruxure de Schneider Electric ayudaron a clientes y proveedores a progresar en descarbonización y a reducir sus emisiones de CO2 en 381 millones de toneladas desde 2018. En junio, Schneider Electric e Hitachi Energy acordaron colaborar en soluciones de electricidad verde para renovables, centros de datos, minería y otros sectores de la industria. Schneider Electric acaba de ampliar su compromiso con la biodiversidad, para usar solo madera libre de deforestación en toda su cadena de suministro y operaciones para 2030. Schneider Electric proporcionó acceso a la electricidad verde a más de 1,1 millones de personas en el segundo trimestre de 2022, sumando así más de 6,4 millones desde enero de 2021. Schneider Electric puso en marcha su Escuela de Sostenibilidad para educar a los empleados en cuestiones climáticas y sociales y animarles a tomar medidas en todos los aspectos de sus vidas. Los equipos de Schneider Electric en todos los países y regiones siguen desempeñando un papel específico para garantizar el máximo impacto de sus iniciativas de sostenibilidad dirigidas localmente, incluyendo proyectos en Francia, Estados Unidos, China e India.

Los resultados detallados y los aspectos más destacados del programa SSI se presentan en el informe del segundo trimestre de 2022, que incluye el siguiente resumen:

Gracias a sus sólidos programas de sostenibilidad con avances concretos y medibles, Schneider Electric sigue vinculando sus instrumentos de financiación a la trayectoria de sostenibilidad del Grupo. Durante el primer semestre del año, el Grupo estableció una línea de crédito de 2.700 millones de euros con un precio indexado al rendimiento anual del Impacto de Sostenibilidad de Schneider (SSI).

Premios y reconocimientos recientes en materia de sostenibilidad:

Schneider Electric reconocida como Partner del Año por en Energía y Sostenibilidad

Schneider Electric gana el premio a la "Empresa de tecnología del agua del año" en los Global Water Awards 2022

Schneider Electric obtiene el segundo puesto en el Top 25 de la Cadena de Suministro del ranking Gartner 2022

Más información sobre los resultados del Impacto de Sostenibilidad de Schneider Electric: Q2 2022 Schneider Sustainability Impact report Half-year 2022 Financial and Extra-financial document

Información ESG de Schneider Electric: Sustainability reports page Frequently Asked Questions (FAQ) Sustainability Disclosure Dashboard 2021