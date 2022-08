¿Qué es el BEPI en la Ley de Segunda Oportunidad?

Las personas que tienen un negocio que no ha funcionado bien y ahora están endeudadas o quieren saber cómo cancelar sus deudas, deben saber qué es el BEPI o Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho en la Ley de Segunda Oportunidad, cómo se solicita y qué requisitos hay que cumplir.

En el caso en que un deudor no pueda hacer frente a sus deudas, la Ley de Segunda Oportunidad regula un mecanismo por el que se podrá negociar con los acreedores la deuda con la intervención de un mediador concursal y de un juez.

Si no es posible alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) con los acreedores, el mediador concursal declarará el concurso consecutivo del deudor y entrará en juego el denominado Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho, con el que se puede lograr cancelar hasta el 100 % de la deuda.

Requisitos para acogerse al Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho (BEPI) Para aplicar el Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho (BEPI), se deberán cumplir una serie de requisitos: ser una persona física (particular o empresario autónomo), no haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores y no haber sido condenado en los últimos diez años por sentencia firme con relación a un delito patrimonial, socioeconómico o laboral.

Estos requisitos son generales, pero existen algunos particulares que dependen del tipo de exoneración.

¿Qué tipos de BEPI – Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho existen? Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho o BEPI definitivo Para que exista un BEPI definitivo, el deudor debe pagar las siguientes deudas: todos los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y un 25 % de los créditos concursales ordinarios, salvo que no se haya intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores.

Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho o BEPI provisional Si el deudor que no puede hacer frente a ningún pago, se podrá acoger al BEPI provisional si cumple las siguientes condiciones: aceptar un plan de pagos, cumplir con la obligación de colaboración e información respecto al concurso de acreedores, no haber obtenido el BEPI en los últimos diez años, no haber rechazado una oferta de empleo en los últimos cuatro años y aceptar la inscripción en el Registro Público Concursal durante cinco años.

En definitiva, para que se pueda aplicar el Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho o BEPI, hay que ser un deudor de buena fe.

¿Se puede revocar el BEPI? Si el plan de pagos pactado entre el deudor y los acreedores se incumple o si la economía del deudor mejora notablemente, los acreedores podrán solicitar la revocación del BEPI.

Sin embargo, si transcurren cinco años desde que se otorgó el Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho o BEPI y no ha sido revocado, el juez podrá declararlo definitivo.

¿Cómo pedir el BEPI? Para solicitar el BEPI, se deberán seguir los siguientes pasos: la presentación de la solicitud tras la finalización del concurso ante el mismo juez que conoció el concurso; el traslado de la solicitud a los acreedores y al administrador concursal; la oposición, ya que puede que el administrador concursal o los acreedores se opongan al BEPI porque el deudor no cumpla los requisitos legalmente establecidos; y la resolución del juez, quien concederá o denegará el BEPI en función de la información proporcionada por las partes.

Si el juez concede el BEPI, este puede ser revocado si se dan determinadas circunstancias.

¿Por qué se necesita a un abogado experto en derecho concursal para solicitar el BEPI? Es muy recomendable contar con la ayuda de un abogado experto en derecho concursal y Ley de Segunda Oportunidad para solicitar el BEPI, ya que asesorará sobre la viabilidad de la solicitud de BEPI, preparará la solicitud, ayudará a alcanzar un acuerdo de pagos con los acreedores y velará por los intereses de su cliente durante todo el proceso.

En definitiva, se trata de que los deudores de buena fe consigan cancelar sus deudas y seguir adelante con su vida y sus negocios.