El efecto asombro en estrategias de marketing personalizado

domingo, 28 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, captar la atención de los consumidores representa un reto cada vez mayor para las empresas.

Ya no es suficiente con crear mensajes impactantes, sino que es necesario establecer una comunicación personalizada con los clientes. Para lograrlo, es preciso apelar a sus gustos, intereses y necesidades de forma individualizada. Ante este escenario, la personalización de la oferta de productos y servicios es clave para el éxito.

Una empresa de publicidadcaracterizada por desarrollar campañas digitales personalizadas, es Asombro Extremo. Esta firma fundada en 2009 por los empresarios Marcos Amadeo y Julián Ávila ha creado la plataforma interactiva Get Wonder. A través de esta, combinan vídeos personalizados con inteligencia artificial y otras herramientas, con el objetivo de conseguir que el cliente viva una experiencia asombrosa.

Uso de la tecnología para crear experiencias de asombro La personalización en marketing es una estrategia que se apoya en la recopilación y análisis de datos de los clientes reales o potenciales. De esta manera, quieren entender sus necesidades y lo que desean satisfacer para poder ofrecerles un producto o servicio adecuado.

En el caso de Asombro Extremo, el sello distintivo y valor agregado de esta agencia de marketing es crear sorpresa en los consumidores. Para conseguirlo, han desarrollado una tecnología de personalización propia. Hacen uso de mensajes de texto, llamadas telefónicas o interacciones a través de redes sociales para desarrollar y gestionar campañas adaptadas a las necesidades de cada cliente. Los datos obtenidos son transformados en conocimiento y este, en experiencias de asombro.

Mediante la plataforma Get Wonder, combinan los vídeos personalizados con inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning y Voice Synthesis. Estas tecnologías son empleadas para analizar la información, automatizarla y acortar los plazos de creación de sus campañas.

Asombro Extremo ha creado campañas de publicidad para empresas reconocidas Haciendo uso de su tecnología, Asombro Extremo se ha encargado de desarrollar un gran número de campañas personalizadas con resultados exitosos. Un ejemplo de esto es la campaña de Navidad publicitaria de Coca-Cola. También han realizado proyectos para muchas empresas de renombre como, por ejemplo, Netflix, Samsung, Sony Music, Iberia, Banco Santander, El Corte Inglés, Banco Azteca, Mercedes Benz, Real Madrid y American Express.

En el ámbito musical, han trabajado con artistas reconocidos internacionales como Sebastián Yatra, Thalía y Camilo.

Las marcas o empresas que requieran un trabajo de marketing personalizado para llegar a un gran número de clientes en todo el mundo de forma eficiente y controlada puede recurrir a los servicios de Asombro Extremo. Estos profesionales se encargarán de garantizar unos resultados óptimos.



