¿Cuáles son los beneficios que aporta la modalidad de renting de grupos electrógenos de GCM?

domingo, 28 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

El sector de la construcción ha experimentado un gran crecimiento, lo que ha supuesto un aumento en la demanda de maquinaria.

La empresa GCM destaca que, en este contexto, elrenting de grupos electrógenos ha surgido como una importante solución para las empresas que emprenden nuevos proyectos.

El renting es un modelo de negocio que ha resultado ser sumamente exitoso en áreas como los vehículos de pasajeros o para uso industrial. También se ha ensayado con resultados positivos con maquinaria pesada e incluso con equipos informáticos de alta tecnología. Para muchos, es la nueva forma de asumir proyectos complejos.

Ventajas del renting El renting de grupos electrógenos ha sido uno de los últimos servicios que ha incorporado GCM a su catálogo bajo el nombre de GCM Renting. Es un tipo de arrendamiento financiero que funciona de manera muy simple para los clientes. El arrendatario decide en todo momento qué y cuánta maquinaria necesita para encarar un proyecto.

En el caso de esta empresa, a cambio de un único pago mensual, el arrendatario dispondrá del generador eléctrico durante el tiempo que lo requiera. No tendrá que preocuparse por el pago de impuestos sobre activos, mantenimiento o servicio técnico. Solo se ocupará de que el equipo esté trabajando todo el tiempo necesario y produciendo para el proyecto.

Para el constructor que emprende una importante obra, esto significa que no tendrá que desembolsar un importante capital en adquirir un generador. Podrá emplear su liquidez disponible en la adquisición de materiales y la contratación del personal para finiquitar el trabajo dentro de los tiempos acordados.

Renting con servicio llave en mano La firma explica que GCM Renting es un servicio llave en mano que incluye absolutamente todo. La compañía se encarga del transporte del generador hasta el lugar donde lo requiere el cliente. Una vez allí, procede a la instalación y, para asegurarse de que todo funciona correctamente, se encarga de la puesta en marcha.

Además del respaldo permanente, el renting de grupos electrógenos implica otras ventajas importantes. El buen funcionamiento del equipo está garantizado durante todo el contrato del renting, las cuotas mensuales son fijas y no tendrán cambios de ninguna naturaleza. Esto representa un dato sólido a la hora de elaborar un presupuesto.

De la misma manera, este tipo de acuerdo comercial permite una desgravación íntegra de las cuotas y del IVA. Es un activo que trabaja en exclusiva para la empresa, pero que la compañía arrendataria no tiene que incluir en el CIRBE.Actualmente, GCM dispone de generadores con capacidades que van desde los 30 KVA hasta los 200 KVA.



