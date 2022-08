Las empresas malagueñas que se unen a Made in Málaga Emprendedores de Hoy

Un ámbito que atrae a muchas personas a día de hoy es el emprendimiento actualmente, en busca de un negocio que les permita alcanzar el éxito y la independencia financiera.

Sin embargo, pese a lo atractivo que puede ser el emprender un negocio propio, muchos de ellos necesitan ayuda de expertos para alcanzar el éxito.

En la ciudad de Málaga, esa asistencia se puede encontrar en un club exclusivo para emprendedores de esta ciudad, Made in Málaga. Esta plataforma se dedica a desarrollar mecanismos de colaboración, para compartir las mejores herramientas de difusión con las empresas malagueñas que destacan por su competitividad.

Impulsar los emprendimientos en Málaga La ciudad de Málaga cuenta con todo un abanico de artistas, artesanos, empresarios y profesionales autónomos, que ofrecen productos y servicios de distinguida calidad. Made in Málaga es una iniciativa privada, que nace con el objetivo de recoger esa calidad que distingue a estas empresas malagueñas, en una marca que sintetiza el orgullo, prestigio y pertenencia a esta ciudad.

Esta plataforma digital combina el esfuerzo colaborativo de la red comercial privada, con el apoyo del sector público, para articular a todos estos comerciantes, artesanos y profesionales de la ciudad en torno a un directorio digital de servicios. Los emprendedores y profesionales miembros pueden escoger entre varios niveles de pertenencia, cada uno con sus respectivos beneficios y recursos para su promoción, a través de este directorio digital.

Entre estos beneficios, se encuentra el acceso a su espacio de marketplace, así como las menciones en la sección de directorio y en su revista digital. Sin embargo, la ventaja más notable de esta red es su Sello de Prestigio y Pertenencia, el cual ayuda a identificar a todos estos emprendimientos, dentro de una marca que gana cada vez más notoriedad a nivel internacional.

Una marca con gran reconocimiento La marca Málaga, como destino e identidad territorial, es un referente que gana cada vez más reconocimiento a nivel internacional, gracias a la riqueza en cultura, valores, identidad y vivencias que representa esta ciudad. Ese potencial es el que busca explotar Made in Málaga con sus esfuerzos de articulación, que tienen como principal énfasis el apoyo a las diferentes empresas malagueñas que conforman la red comercial de la ciudad y de toda la provincia.

Las estrategias de colaboración de este proyecto buscan asociar esa identidad de la ciudad y de su provincia, cada vez más reconocida por visitantes de todo el mundo, con la calidad y eficacia de los distintos negocios que forman parte de su directorio. De este modo, los diferentes comercios, servicios y profesionales presentes en esta plataforma acceden a herramientas de promoción, no solo en cuanto a la difusión de su información, sino, sobre todo, respecto a su visibilidad y capacidad de comercialización. Unas cualidades que son fundamentales para las empresas en el mundo digital, globalizado e hiperconectado que se vive en la actualidad.



