Infiltraciones dutasteride para tratar la alopecia, de la mano de la clínica dermatológica De Felipe

Actualmente, existe una gran variedad de tratamientos para tratar la alopecia. Pero uno de los más innovadores consiste en las infiltraciones con dutasteride para el tratamiento de la alopecia androgenética tanto masculina como femenina.

Este tratamiento consiste en la inyección del dutasteride directamente en el cuero cabelludo para despertar las células madre de la raíz folicular, aumentando el grosor y densidad del pelo y frenando su caída. Al ser un procedimiento relativamente avanzado, la clínica dermatológica De Felipe explica cómo se puede combinar con otros tratamientos y cómo permite reducir las necesidades de tratamientos por vía oral.

Infiltraciones de dutasteride para detener la alopecia La alopecia androgenética forma parte de las alopécicas no cicatriciales, lo que significa que el folículo piloso permanece en descanso, pero no se destruye. Por este motivo, esta alopecia es parcialmente reversible. Generalmente, comienza en las entradas y en la coronilla y con el paso del tiempo afecta a toda la parte superior de la cabeza. En la alopecia androgenética,se produce la miniaturización del folículo inducida por la dihidrotestosterona, una de muchas hormonas masculinas que también es responsable del cáncer de próstata y de la mayor prevalencia de infarto cardíaco en los varones.

Las infiltraciones de dutasteride impiden que se sintetice dihidrotestestosterona justamente donde más nociva resulta: en los folículos pilosos de la región superior del cuero cabelludo.De esta manera, el pelo no se miniaturiza y se detiene la calvicie. En el procedimiento, se combinan otras sustancias como minoxidilo o factores de crecimiento para despertar las células madre foliculares que ayudan al dutasteride en el cuero cabelludo.

Un tratamiento habitual para la alopecia androgenética requiere 6 sesiones que se realizan, por lo general, mensualmente. Las sesiones tardan aproximadamente 30 minutos y se realizan con un sistema vibratorio para reducir la molestia. Dependiendo del tipo de paciente, se puede acompañar la sesión de láser de baja potencia para activar el folículo del pelo. Según la evolución, se indican sesiones de recuerdo cada 3 o 6 meses.

Varios tratamientos para distintos tipos de alopecia No todas las alopecias son iguales ni requieren el mismo tratamiento. Para identificar el nombre y tipo de alopecia, los dermatólogos usan un método diagnóstico llamado tricoscopía, donde encuentran signos específicos para identificar el tratamiento más adecuado. La infiltración con dutasteride es eficaz en la alopecia androgenética, pero no en las alopécicas cicatriciales,donde el objetivo no es que salga pelo nuevo, sino que no se destruya el que existe. En estos casos, se realizan infiltraciones de minoxidilo o triamcinolona o también de plasma rico en plaquetas o láser de baja potencia según el tipo de alopecia.

Es importante conocer que la calvicie común,que afecta a 4 de cada 5 hombres en el planeta, y a muchas más mujeres de las que se piensa, se produce fundamentalmente por factores genéticos,siendo mucho menos relevantes los cambios hormonales relacionados con el embarazo o el hipertiroidismo, estrés, así como por el consumo de algún medicamento para tratar la artritis, cáncer e incluso problemas cardíacos. Aunque normalmente los hombres con alopecia dejan que siga su rumbo, la clínica dermatológica De Felipe, con gran experiencia en el campo de la tricología, considera un apasionante reto evaluar, asesorar y explicar las diferentes opciones para tratar la caída del cabello en hombres y mujeres.