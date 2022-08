Manager in Motion presta sus servicios a la industria de alimentos y bebidas Emprendedores de Hoy

La industria de los alimentos y bebidas es importante en España, generando 0.5 millones de empleos, así el sector agroalimentario corresponde al 3 % del PIB con una balanza comercial positiva.

En la actualidad, la firma Manager in Motion permite contratar a un interim manager con una trayectoria y una amplia experiencia en el sector de alimentos y bebidas, para una gestión profesional efectiva y eficiente.

Manager in Motion en el sector de alimentos y bebidas Además de la importancia del sector agroalimentario, también resalta el hecho de que se trata de una industria muy competitiva, en la que la óptima gestión empresarial es fundamental para mantenerse fuerte en el mercado y promover un buen desarrollo y crecimiento. Los servicios de interim management que ofrece Manager in Motion se basan en una metodología clara. El objetivo principal consiste en superar los retos claves dentro de la empresa, formar y potenciar al personal y garantizar un desarrollo económico sostenible de la empresa.

Entre los interim manager de esta Comunidad se encuentran talentos con amplia trayectoria en este sector. Se trata de profesionales muy experimentados, con talento, flexibles, creativos y eficientes. Estos son capaces de tomar las decisiones más acertadas en momentos clave y realizar los ajustes necesarios para encaminar a una pequeña o mediana empresa de alimentos y bebidas hacia el éxito empresarial.

Ventajas de contar con un interim manager en el sector de alimentos y bebidas Al igual que en el resto de sectores productivos, un interim manager es capaz de contribuir para que una empresa y su equipo potencien las capacidades necesarias para enfrentarse a los retos que puedan surgir, tomar decisiones e, incluso, gestionar proyectos complejos que puedan aparecer en el futuro. Además de eso, su experiencia y conocimientos ayudan a agilizar la entrega de resultados en situaciones de crisis o de gran actividad, promoviendo el éxito de los proyectos empresariales en un tiempo determinado. Otra de sus ventajas es que aseguran un onboarding rápido y eficiente, dado que están altamente cualificados para desarrollar su misión en un rol específico, por lo que se incorporan y se adaptan rápidamente a la empresa.

Los servicios de Manager in Motion para el sector de alimentos y bebidas son un impulso para materializar los objetivos empresariales de este sector a corto-medio plazo. Pero además, también ayudan a optimizar su gestión, mejorar la rentabilidad y potenciar el compromiso del equipo.



